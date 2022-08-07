TÜİK TEFE TÜFE enflasyonuyla noktası virgülüne hesaplandı! Memur, SSK, Bağ-Kur, Emekli sandığı 2023 ZAMLI maaş hesabı! %15 artış! 6 aydan 1 çıktı kaldı 5 veri!

2023 Ocak zammı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Asgari ücretliler, emekli ve memurlar alacakları zammı hesaplamaya başladı bile. TÜİK Temmuz enflasyon verilerini açıkladı. Böylelikle Ocak zammı için ilk rakamlar da ortaya çıkmaya başladı. Peki Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? 2023 Ocak zammı yüzde kaç? Buna göre memurlar yüzde 41,85'lik zammı garantilemiş oldu. SSK ve Bağkur Emeklileri ise maaşlarına yüzde 42,85 oranında zam alacak. En düşük memur maaşı 9 bin liranın üzerine çıktı. Memur emeklisinin maaşları da 6 bin liraya yükseldi. İşte TÜİK TEFE TÜFE ile memur emekli maaş hesabı...