TOKİ’den 32 ilde 2.140 TL taksitle 2+1, 3.600 TL taksitle 3+1 evler! Kış gelmeden son fırsat: 120-140-180 ay vadeli 50 bin peşinatla konut sahibi olun!

İŞTE EN GÜNCEL TOKİ PROJELERİ!

KARABÜK İLİ, YENİCE İLÇESİ, İSMETPAŞA MAHALLESİ, 2. ETAP 218 ADET KONUT, 1 ADET 3 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ KARABÜK - YENİCE İşyeri

KARAMAN İLİ MERKEZ İLÇESİ AKÇAŞEHİR BELDESİ 142 KONUT, 1'ER ADET 2 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ VE CAMİ İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ KARAMAN - MERKEZ İşyeri

KARS MERKEZ ATATÜRK MAH VE BAYRAMPAŞA MAH. KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ 2.ETAP, 366 ADET KONUT KARS - MERKEZ İşyeri

KIRŞEHİR MERKEZ KINDAM MAHALLESİ 2. ETAP 496 KONUT KIRŞEHİR - MERKEZ İşyeri 8 Açık Artırma - 01.09.2022

KONYA İLİ SELÇUKLU İLÇESİ ARDIÇLI MAH. 3. ETAP 566 KONUT VE 6 DÜKKAN KONYA - SELÇUKLU İşyeri

KONYA İLİ HADİM İLÇESİ 147 ADET KONUT VE 1 ADET TİCARET MERKEZİ İNŞAATLARII İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ KONYA - HADİM İşyeri

KONYA İLİ, MERAM İLÇESİ, BEYBES MAH. 657 KONUT, 13 DÜKKAN KONYA - MERAM İşyeri 2

KONYA İLİ, CİHANBEYLİ İLÇESİ, BAHÇELİEVLER MAHALLESİ 210 KONUT İLE 1 ADET TİCARET (3 DÜKKANLI) KONYA - CİHANBEYLİ İşyeri

MANİSA İLİ, KULA İLÇESİ, BEY MAHALLESİ 304 ADET KONUT, 1ADET CAMİ VE 7 DÜKKANLI TİCARET MANİSA - KULA İşyeri

MERSİN İLİ, GÜLNAR İLÇESİ, AKDENİZ MAHALLESİ 205 ADET KONUT , 1 ADET CAMİİ VE 1 ADET TİCARET MERKEZİ