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Haberler Ekonomi PTT 2022 personel alımı YAPIYOR! En az 8.000 TL maaş! 55.000 kişilik kadroyla KPSS'siz sınavsız puansız gişe memuru, tekniker, postacı, dağıtıcı...

PTT 2022 personel alımı YAPIYOR! En az 8.000 TL maaş! 55.000 kişilik kadroyla KPSS'siz sınavsız puansız gişe memuru, tekniker, postacı, dağıtıcı...

Kamuda kariyer hedefleyenler PTT personel alımı başvuru şartları neler merak etmeye başladı. Yurt genelinde iş arayan binlerce kişi Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın (PTT) 55 bin personel alımı yapacağına yönelik iddiaları duyunca hemen detayları araştırır oldu. PTT bünyesinde çalışmak isteyenler 55 bin PTT personel alımı başvurusu ne zaman, nasıl, nereden yapılır soruna yanıt arıyor. İşte detaylar!

takvim.com.tr
26.08.2022 23:42 - Son Güncelleme: 26.08.2022 23:42
PTT 2022 personel alımı! En az 8.000 TL maaş veriliyor! 55.000 kişilik kadroyla KPSS’siz sınavsız puansız gişe memuru, tekniker, postacı, dağıtıcı...

PTT, birçok memur adayının ve işçinin çalışmak istediği kurumların başında yer alıyor. Her yıl binlerce personel alımı yapan PTT Türkiye'de istihdama büyük katkı sunuyor. Bu kapsamda 2022 yılı PTT personel alımı için kurum tarafından yapılacak duyurular vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Peki, 2022 PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir? PTT memur ve personel maaşları ne kadar? İşte tüm merak edilen detaylar...

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PTT 2022 personel alımı! En az 8.000 TL maaş veriliyor! 55.000 kişilik kadroyla KPSS’siz sınavsız puansız gişe memuru, tekniker, postacı, dağıtıcı...

PTT 55 BİN PERSONEL ALIMI İDDİALARI DOĞRU MU?

PTT, kendi ve iştiraklerinin resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyurular ile personel alımı gerçekleştirmekte ve süreci yürütmektedir. Ancak PTT'nin resmi internet sitesi incelendiğinde personel alımı duyuruları arasında 55 bin personel alımı sürecine dair herhangi bir bilgi ya da duyurunun yer almadığı gözlemlenmektedir. Dolayısıyla PTT personel alımı iddialarının doğruluk payının tespiti, kurumun resmi internet sitesi üzerindeki duyurular sayfasının takibi ile sağlanabilecektir.

PTT 2022 personel alımı! En az 8.000 TL maaş veriliyor! 55.000 kişilik kadroyla KPSS’siz sınavsız puansız gişe memuru, tekniker, postacı, dağıtıcı...

PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

PTT personel alımı henüz belli değil. PTT personel alımıyla ilgili yeni bir açıklama henüz yapılmadı. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

PTT 2022 personel alımı! En az 8.000 TL maaş veriliyor! 55.000 kişilik kadroyla KPSS’siz sınavsız puansız gişe memuru, tekniker, postacı, dağıtıcı...

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Henüz güncel şartlar belli olmadı. Daha önceki başvuru şartları aşağıda yer alıyor

-Türk vatandaşı olmak,

-Askerlikle ilgisi bulunmamak

-Kamu haklarından yasaklı bulunmamak

PTT 2022 personel alımı! En az 8.000 TL maaş veriliyor! 55.000 kişilik kadroyla KPSS’siz sınavsız puansız gişe memuru, tekniker, postacı, dağıtıcı...

Yapılacak 'yazılı ve/veya sözlü sınavda' başarılı olmak

-18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşından gün almamış olmak

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