PTT 2022 personel alımı YAPIYOR! En az 8.000 TL maaş! 55.000 kişilik kadroyla KPSS'siz sınavsız puansız gişe memuru, tekniker, postacı, dağıtıcı...
Kamuda kariyer hedefleyenler PTT personel alımı başvuru şartları neler merak etmeye başladı. Yurt genelinde iş arayan binlerce kişi Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın (PTT) 55 bin personel alımı yapacağına yönelik iddiaları duyunca hemen detayları araştırır oldu. PTT bünyesinde çalışmak isteyenler 55 bin PTT personel alımı başvurusu ne zaman, nasıl, nereden yapılır soruna yanıt arıyor. İşte detaylar!
PTT, birçok memur adayının ve işçinin çalışmak istediği kurumların başında yer alıyor. Her yıl binlerce personel alımı yapan PTT Türkiye'de istihdama büyük katkı sunuyor. Bu kapsamda 2022 yılı PTT personel alımı için kurum tarafından yapılacak duyurular vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Peki, 2022 PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir? PTT memur ve personel maaşları ne kadar? İşte tüm merak edilen detaylar...
PTT 55 BİN PERSONEL ALIMI İDDİALARI DOĞRU MU?
PTT, kendi ve iştiraklerinin resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyurular ile personel alımı gerçekleştirmekte ve süreci yürütmektedir. Ancak PTT'nin resmi internet sitesi incelendiğinde personel alımı duyuruları arasında 55 bin personel alımı sürecine dair herhangi bir bilgi ya da duyurunun yer almadığı gözlemlenmektedir. Dolayısıyla PTT personel alımı iddialarının doğruluk payının tespiti, kurumun resmi internet sitesi üzerindeki duyurular sayfasının takibi ile sağlanabilecektir.
PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
PTT personel alımı henüz belli değil. PTT personel alımıyla ilgili yeni bir açıklama henüz yapılmadı. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.