PTT 2022 personel alımı YAPIYOR! En az 8.000 TL maaş! 55.000 kişilik kadroyla KPSS'siz sınavsız puansız gişe memuru, tekniker, postacı, dağıtıcı...

PTT 55 BİN PERSONEL ALIMI İDDİALARI DOĞRU MU?

PTT, kendi ve iştiraklerinin resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyurular ile personel alımı gerçekleştirmekte ve süreci yürütmektedir. Ancak PTT'nin resmi internet sitesi incelendiğinde personel alımı duyuruları arasında 55 bin personel alımı sürecine dair herhangi bir bilgi ya da duyurunun yer almadığı gözlemlenmektedir. Dolayısıyla PTT personel alımı iddialarının doğruluk payının tespiti, kurumun resmi internet sitesi üzerindeki duyurular sayfasının takibi ile sağlanabilecektir.