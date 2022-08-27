2 aylık veriyle %19,84’lik zam! Emekliye Ocak 2023’te en az 5.030 TL maaş! SSK, Bağkur, Esnaf, Tarım, 2000 öncesi sonrası...

Yılda iki kez zam alan SSK, Bağ-Kur emeklileri için Temmuz zam oranı yüzde 42,35 olarak hesaplara yansırken, memur ve memur emeklisi için bu rakam yüzde 41,69 oldu. Bunun yanında en düşük emekli maaşı 3.500 TL olurken, en düşük memur maaşı da seyyanen artışla beraber 9.707 TL olarak ödendi.