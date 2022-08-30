TOKİ'den 29 ilde 2.243 TL taksitli 2+1 3+1 satılık ucuz konutlar! Yüzde 10,12,15,25 peşinat 120-140-180 ay vade seçenekleri! 50 bin TL nakitle anahtar teslim!
TOKİ Eylül kampanyaları büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Eylül ayına özel konut fırsatlarını duyurunca gündemde yoğun ilgi görmeye başladı. Alt ve orta gelir grubundaki vatandaşlara hitap eden ve bütçelerini zorlamadan makul fiyatlarla konut sahibi olmak isteyenler amacıyla fiyatlara haberimizden ulaşabilirsiniz. 29 ilde 569 bin TL anahtar teslim fırsatı ile konutları satışa sunuyor ve başvuran ev sahibi oluyor. İşte il il TOKİ güncel ucuz konut satış ilanları...
Bütçeye uygun fiyatlarla ev satın almak isteyenler TOKİ tarafından yayınlanan güncel kampanyaları sıkı bir şekilde takip ediyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 29 ilde 500 bin TL'den başlayan anahtar teslim fırsatı ile konutları satışa sunuyor ve başvuran kapıyor. Ev sahibi olup kiradan kurtulmak isteyenler ya da yatırım amaçlı konut almak isteyenler TOKİ aylık kampanyalarını anbean takip edip araştırıyor. Bu kapsamda TOKİ daire satışlarına ilişkin bilgileri incelemek isteyenler için haberimizde tüm detayları derledik. İşte Eylül 2022 il il TOKİ güncel ucuz konut satış ilanları!
TOKİ EYLÜL 2022 GÜNCEL KONUT PROJELERİ!
**** ADIYAMAN İLİ KAHTA İLÇESİ ÇOBANLI MAHALLESİ 157 KONUT ADIYAMAN - KAHTA
AFYON İLİ, İSCEHİSAR İLÇESİ 2.ETAP 213 ADET KONUT VE 3 DÜKKAN AFYONKARAHİSAR - İSCEHİSAR Orta Gelir
ANTALYA İLİ, SERİK İLÇESİ, YUKARIKOCAYATAK MAHALLESİ 583 ADET KONUT ANTALYA - SERİK
BALIKESİR KARESİ 1. ETAP 548 ADET KONUT , 1 ADET 10 DÜKKANLI TİCARET BALIKESİR - KARESİ
BURDUR MERKEZ BOZKURT MAH. KENTSEL DÖNÜŞÜM 655 (648) ADET KONUT VE 41 (63) ADET TİCARET MERKEZİ BURDUR - MERKEZ İşyeri 9
ÇANKIRI İLİ ŞABANÖZÜ İLÇESİ 2. ETAP 101 KONUT VE 4 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ ÇANKIRI - ŞABANÖZÜ İşyeri 4
DENİZLİ İLİ BOZKURT İLÇESİ İNCELER MAHALLESİ 158 ADET KONUT DENİZLİ - BOZKURT
DİYARBAKIR İLİ YENİŞEHİR İLÇESİ ÜÇKUYU MAHALLESİ 1.ETAP 277 KONUT DİYARBAKIR - YENİŞEHİR İşyeri 1
DÜZCE MERKEZ BEYCİLER MAH. 309 ADET KONUT VE 8 DÜKKANLI TİCARET DÜZCE - MERKEZ İşyeri 6
ELAZIĞ İLİ MERKEZ İLÇESİ BİZMİŞEN-AŞAĞI HOLPENK MAH. 2.ETAP 2.BÖLGE 665 ADET KONUT
ISPARTA İLİ EĞİRDİR İLÇESİ BAĞLAR MAHALLESİ 142 ADET KONUT VE 1 ADET TİCARET MERKEZİ İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ ISPARTA - EĞİRDİR Orta Gelir
ISPARTA İLİ AKSU İLÇESİ AKSU MAHALLESİ 94 KONUT ISPARTA - AKSU Orta Gelir 28 0 Kuralı Satış Normal
İSTANBUL İLİ BEYOĞLU İLÇESİ SÜTLÜCE MAH. 398 ADET KONUT, 20 DÜKKAN İSTANBUL - BEYOĞLU
İZMİR İLİ,KEMALPAŞA İLÇESİ, ÇAMBEL MEVKİİ 3. ETAP 516 KONUT VE 14 DÜKKAN İZMİR - KEMALPAŞA İşyeri 14
İZMİR İLİ, KEMALPAŞA İLÇESİ, ÇAMBEL MEVKİİ 2. ETAP 474 KONUT VE 63 DÜKKAN İZMİR - KEMALPAŞA İşyeri 63
KAHRAMANMARAŞ İLİ GÖKSUN İLÇESİ YANTEPE MAH. 376 KONUT KAHRAMANMARAŞ - GÖKSUN
KAHRAMANMARAŞ İLİ ELBİSTAN İLÇESİ 609 KONUT KAHRAMANMARAŞ - ELBİSTAN
KARABÜK İLİ, YENİCE İLÇESİ, İSMETPAŞA MAHALLESİ, 2. ETAP 218 ADET KONUT, 1 ADET 3 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ KARABÜK - YENİCE İşyeri 3
KARAMAN İLİ MERKEZ İLÇESİ AKÇAŞEHİR BELDESİ 142 KONUT, 1'ER ADET 2 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ VE CAMİ İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ KARAMAN - MERKEZ İşyeri 2
KARS MERKEZ ATATÜRK MAH VE BAYRAMPAŞA MAH. KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ 2.ETAP, 366 ADET KONUT KARS - MERKEZ İş yeri 20
KIRŞEHİR MERKEZ KINDAM MAHALLESİ 2. ETAP 496 KONUT KIRŞEHİR - MERKEZ İşyeri 8
KONYA İLİ SELÇUKLU İLÇESİ ARDIÇLI MAH. 3. ETAP 566 KONUT VE 6 DÜKKAN KONYA - SELÇUKLU İşyeri 6
KONYA İLİ HADİM İLÇESİ 147 ADET KONUT VE 1 ADET TİCARET MERKEZİ İNŞAATLARI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ KONYA - HADİM İşyeri 3
KONYA İLİ, MERAM İLÇESİ, BEYBES MAH. 657 KONUT, 13 DÜKKAN KONYA - MERAM İşyeri 2
KONYA İLİ, CİHANBEYLİ İLÇESİ, BAHÇELİEVLER MAHALLESİ 210 KONUT İLE 1 ADET TİCARET (3 DÜKKANLI) KONYA - CİHANBEYLİ İşyeri 3
MANİSA İLİ, KULA İLÇESİ, BEY MAHALLESİ 304 ADET KONUT, 1ADET CAMİ VE 7 DÜKKANLI TİCARET MANİSA - KULA İşyeri 7
MERSİN İLİ, GÜLNAR İLÇESİ, AKDENİZ MAHALLESİ 205 ADET KONUT , 1 ADET CAMİİ VE 1 ADET TİCARET MERKEZİ MERSİN - GÜLNAR İşyeri 3
NEVŞEHİR MERKEZ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ 1410 KONUT, 2 ADET TİCARET MERKEZİ NEVŞEHİR - İşyeri 8
OSMANİYE YAVERİYE 1.ETAP 482 KONUT TİCARET MERKEZİ) OSMANİYE - MERKEZ İşyeri 2
ŞANLIURFA İLİ KARAKÖPRÜ İLÇESİ SEYRANTEPE MAH. 620 (619) KONUT VE 2 ADET 6 DÜKKANLI TİC. MERKEZİ ŞANLIURFA - KARAKÖPRÜ İşyeri 12
TEKİRDAĞ, ÇORLU, NUSRATİYE MAH. 515 ADET KONUT, 20 ADET DÜKKAN TEKİRDAĞ - ÇORLU İşyeri 20
TRABZON ORTAHİSAR PAZARKAPI MAH. KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ BALIK HALİ İNŞAATI TRABZON - ORTAHİSAR İşyeri 1
YOZGAT İLİ SORGUN İLÇESİ DOĞANKENT MAHALLESİ 95 ADET KONUT VE 1 ADET TİCARET MERKEZİ İNŞAATLARI YOZGAT - SORGUN İşyeri 2
ZONGULDAK ÇAYDEĞİRMENİ 160 ADET KONUT, TİCARET MERKEZİ ZONGULDAK - MERKEZ İşyeri 1