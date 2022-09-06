Altın alacaklar, satacaklar dikkat! Gram altın için 1.600 TL bombası geldi! Son şans diyerek tarih verildi!

Altın fiyatları 2023'te ne olacak?

Altın fiyatlarına dair 2023 beklentisinin gerekçesini aktaran İslam Memiş, "2022'de dünyada bütün merkez bankalarının faiz artırımı yaptıklarını görüyoruz. Bu faiz artırımlarının bir geri dönüşü olacaktır. 2023'e geldiğimizde o vakit da faiz indirimleri gündeme gelecektir. Bu faiz indirimleri de altın piyasasını pozitif etkileyecektir. O dönemde altın fiyatları artacaktır diyebiliriz. Bundan ötürü altını olanların ben ellerinden altınlarını çıkarmalarını yani satış yapmalarını önermiyorum." şeklinde konuştu.