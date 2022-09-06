Altın alacaklar, satacaklar dikkat! Gram altın için 1.600 TL bombası geldi! Son şans diyerek tarih verildi!
Ons altın süratli bir yükseliş ivmesi göstermese de geri çekilme konusu ile ilgili direncini meydana koyarak sahip olunan pozisyonunu koruyor. Ons altın şu anda 1.790 Dolar civarında prosedür görürken son gelişmeleri Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş değerlendirdi. Altının ons fiyatı, geçen cuma günü belirtiler ve beklentilerin üstünde gelen ABD ağustos ayı tarım dışı istihdam verisi ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarında yavaşlayabileceği beklentisiyle toparlanma çabasına yöneldi. Sarı maden yeni haftaya ise, doların dünyada güçlenmesiyle düşüş eğiliminde başladı.
Altın fiyatlarını yorumlayan İslam Memiş, "ABD enflasyon verisinin sonrasında altının ons fiyatında 1.805 dolar oranına kadar toparlanma gördük. Fakat yine 1.800 dolar düzeyinin altına sarktığını görüyoruz. Beklentiler piyasalarda tam olarak karşılanmadı. Fakat altın fiyatlarında yükseliş trendinin kırıldığını söyleyemiyoruz." dedi. Haftanın en mühim gündemi, perşembe günü açıklanacak olan Avrupa Merkez Bankası (AMB) faiz kararı olarak öne çıkıyor. Ekonomistlerin beklentisi AMB'nin 75 baz puan faiz arıtımına gidebileceği yönünde…
Altın fiyatları 2023'te ne olacak?
Altın fiyatlarına dair 2023 beklentisinin gerekçesini aktaran İslam Memiş, "2022'de dünyada bütün merkez bankalarının faiz artırımı yaptıklarını görüyoruz. Bu faiz artırımlarının bir geri dönüşü olacaktır. 2023'e geldiğimizde o vakit da faiz indirimleri gündeme gelecektir. Bu faiz indirimleri de altın piyasasını pozitif etkileyecektir. O dönemde altın fiyatları artacaktır diyebiliriz. Bundan ötürü altını olanların ben ellerinden altınlarını çıkarmalarını yani satış yapmalarını önermiyorum." şeklinde konuştu.
Gram altın için bomba tahmin!
Gram altın ile ilgili fiyat beklentisini de aktaran İslam Memiş, "Gram altın amacıyla yükseliş beklentimi ve sene sonu amaç rakamını açıklamıştım. Yıl sonucunda gram altın 1.40 TL olacaktır. Ben bu hedefimin arkasında durmaya devam ediyorum. Bu amaç gerçekleşince gram altın satalım mı diye soranlar oluyor.
Altın satılacak bir değer değildir. Sizi enflasyona karşı korur. Eğer ev alacaksanız, arazi alacaksanız, otomobil alacaksanız altın satılır. Fakat bu yönde gereksiniminiz yoksa altın satılmaz. 2023'te gram altını 1.600 TL civarında görebiliriz. Bu da gram altınları satmamak amacıyla bir sebeptir." dedi.