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Emeklilere promosyonda 31 Ağustos virajı! Hangi promosyon kampanyası ne zaman bitecek? 10 bin TL promosyon veren bile var

Bankaların emekli yarışının hareketlendiği Ağustos'ta 5 bankanın promosyon ödemesi 7 bin lira ve üzerine çıktı. Sadece promosyon isteyenlere 7 bin 500 liraya varan ödeme yapılırken, emekli yakınını getirenlere sunulan imkanlarla da tutar 10 bin liraya kadar yükseldi. Bu kampanyaların pek çoğu 31 Ağustos'ta yani yarın sona erecek. Kampanyaların aynen mi devam edeceği, tutarın nasıl değişeceği Eylül'de belli olacak. İşte bankaların kampanyaları ve bunların bitiş tarihleri...

Çığıl Ön Yener
30.08.2022 10:01 - Son Güncelleme: 30.08.2022 10:53
Emeklilere promosyonda 31 Ağustos virajı! Hangi promosyon kampanyası ne zaman bitecek? 10 bin TL promosyon veren bile var

Bankaların emekli müşteri yarışı son dönemde iyice hareketlendi. 5 banka promosyon ödemesini 7 bin lira ve üzerine taşıdı. 'Sadece promosyon alırım' diyenler 7 bin 500 liraya varan para alırken, emekli yakınını getirenlere de ayrıca ödeme yapılıyor.

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Emeklilere promosyonda 31 Ağustos virajı! Hangi promosyon kampanyası ne zaman bitecek? 10 bin TL promosyon veren bile var

Promosyon başvurusunu yapıp 1 emekli yakınını getiren 8 bin liraya varan ödeme alabilirken, emeklilerin eline maksimum 10 bin lira geçebiliyor. Kamu bankalarının da promosyon tutarını artırma hazırlığı yaptığı belirtilirken, bu durumun kampanyaları daha da hareketlendirmesi bekleniyor.

Emeklilere promosyonda 31 Ağustos virajı! Hangi promosyon kampanyası ne zaman bitecek? 10 bin TL promosyon veren bile var

Pek çok bankanın promosyon kampanyası ise yarın, yani 31 Ağustos'ta sona eriyor. Bu kampanyaların aynı şekilde devam edip etmeyeceği, ya da tutarların nasıl değişeceği 1 Eylül'den itibaren yapılacak açıklamalarla belli olacak.

Emeklilere promosyonda 31 Ağustos virajı! Hangi promosyon kampanyası ne zaman bitecek? 10 bin TL promosyon veren bile var

Hem yeni kampanyalar hem kamu bankalarının yeni promosyon tutarı merakla bekleniyor. Bankaların 1.500 liranın altındaki maaşlar, 1.500-2.500 lira arası maaşlar ve 2.500 lira üstü için aylıklar için belirlediği mevcut promosyon tutarları ve bu kampanyaların bitiş tarihleri şöyle:

Emeklilere promosyonda 31 Ağustos virajı! Hangi promosyon kampanyası ne zaman bitecek? 10 bin TL promosyon veren bile var

* AKBANK: Maaşa göre 4.650, 5.800, 7.000 lira promosyon ödüyor. Ayrıca en az 2 otomatik fatura talimatı verene 250 lira, kredi kartı alarak bin 250 lira ve üzeri harcama yapanlara 250 lira chip-para ödüyor. Kampanya 31 Ağustos'a kadar maaşını taşıyanlar için geçerli.

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