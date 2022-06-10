TOKİ’den 2.494,79 TL müjdesi bir daha gelmez! Yüzde 10 peşinat, 120-140-180 ay taksitle satılık 2+1 3+1 daireler! e-Devlet’ten form doldurmak yeter!

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Haziran ayına özel konut fırsatlarını duyurunca gündemde yoğun ilgi görmeye başladı. Ankara, Kütahya, Denizli, Konya, Siirt'te konut satışı başlıyor ve ilgili detaylar hemen araştırılmaya başlandı. Alt ve orta gelir grubundaki vatandaşlara hitap eden ve bütçelerini zorlamadan uygun fiyatlarla konut sahibi olmak isteyenler için fiyat bilgisini haberimizde bulabilirsiniz. İşte TOKİ Haziran ayı kampanyaları!