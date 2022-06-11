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Haberler Ekonomi Emekliye Temmuz'da çifte bayram ettirecek müjde! 1100 TL+ 4118 TL ödeme yapılacak: SSK, BAĞ-KUR, 4C'liye 6 aylık maaş zammı netleşiyor

Emekliye Temmuz'da çifte bayram ettirecek müjde! 1100 TL+ 4118 TL ödeme yapılacak: SSK, BAĞ-KUR, 4C'liye 6 aylık maaş zammı netleşiyor

Temmuz'da emekliler zamlı maaşlarıyla birlikte bu yılın ikinci bayram ikramiyesini de alacak. İkramiye 4-8 Temmuz'da beklenirken, ödemeden bu ayın sonuna kadar emeklilik dilekçesini verenler de yararlanacak.

Çığıl Ön Yener
11.06.2022 06:59 - Son Güncelleme: 11.06.2022 06:59
Emekliye Temmuz’da çifte bayram ettirecek müjde! 1100 TL+ 4118 TL ödeme yapılacak.. SSK, BAĞ-KUR, 4C’liye 6 aylık maaş zammı netleşiyor

✔ Kimler yararlanacak?
SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek.

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Emekliye Temmuz’da çifte bayram ettirecek müjde! 1100 TL+ 4118 TL ödeme yapılacak.. SSK, BAĞ-KUR, 4C’liye 6 aylık maaş zammı netleşiyor

Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.

Emekliye Temmuz’da çifte bayram ettirecek müjde! 1100 TL+ 4118 TL ödeme yapılacak.. SSK, BAĞ-KUR, 4C’liye 6 aylık maaş zammı netleşiyor

✔ Ne kadar ödenecek?
Ödeme tutarında bir artış yapılmazsa emekliler 1.100'er lira alacak.

Emekliye Temmuz’da çifte bayram ettirecek müjde! 1100 TL+ 4118 TL ödeme yapılacak.. SSK, BAĞ-KUR, 4C’liye 6 aylık maaş zammı netleşiyor

Diğer kesimlere ise hisse veya iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılacak.

Emekliye Temmuz’da çifte bayram ettirecek müjde! 1100 TL+ 4118 TL ödeme yapılacak.. SSK, BAĞ-KUR, 4C’liye 6 aylık maaş zammı netleşiyor

Örneğin; ölüm aylığı yüzde 75 olan 875, yüzde 50 olan 550, yüzde 25 olan 275 lira ikramiye alabilecek.

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