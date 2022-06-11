Emekliye Temmuz'da çifte bayram ettirecek müjde! 1100 TL+ 4118 TL ödeme yapılacak: SSK, BAĞ-KUR, 4C'liye 6 aylık maaş zammı netleşiyor
Temmuz'da emekliler zamlı maaşlarıyla birlikte bu yılın ikinci bayram ikramiyesini de alacak. İkramiye 4-8 Temmuz'da beklenirken, ödemeden bu ayın sonuna kadar emeklilik dilekçesini verenler de yararlanacak.
11.06.2022 06:59 - Son Güncelleme: 11.06.2022 06:59
✔ Kimler yararlanacak?
SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek.
Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.