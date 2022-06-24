TOKİ’den 1.855 TL taksitle ev alın! Asgari ücretliler 371 bin TL’ye 3+1 daire sahibi olacak! 37 bin TL peşinat 180 ay vade: Son birkaç günlük süre kaldı!

TOKİ'de 10'dan fazla ilde ucuz fiyatlı daire kampanyası bu ay sonuna doğru başladı. Bu kapsamda bütçesine uygun ev almak isteyenler bu kapsamda konutların bulunduğu ili ve fiyatları incelemek istiyor. Genel olarak kampanyanın detaylarına bakıldığında %10 peşinat ve 180 ay vade ile konut sahibi olma imkanı sağlanıyor. Bu fırsatlar uygun fiyat kampanyasıyla uygun ev almak isteyenlerin yüzünü güldürüyor. İşte TOKİ 2022 Haziran - Temmuz ayı kampanyaları!