TOKİ’den 180 ay vade ile 3+1 konut şansı! Yılın son fırsatlarını kaçırmayın, son gün 31 Aralık! Aylık ödenecek taksit…

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Erzurum Aşkale'de 3+1 konutu açık satış olarak sunuyor ve 24 Kasım-31 Aralık satış tarihleri olarak belirlendi. TOKİ'den 180 ay vade ile 3+1 konut imkanından faydalanmak isteyenler aylık ne kadar taksit ödeyeceklerini merak ediyor. İlk taksit ödemesi 2022 yılında yapılacak ve hangi bankaya ödeneceğine ilişkin bilgiler haberimizde yer alıyor. İşte TOKİ konut satışına dair tüm detaylar!