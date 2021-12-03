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Haberler Ekonomi 31 Aralık'a kadar uygulanacak! Sürücülere akaryakıt indirimi müjdesi! İstasyonlara gidip hemen alabilirsiniz! Benzin, motorin, LPG...

31 Aralık'a kadar uygulanacak! Sürücülere akaryakıt indirimi müjdesi! İstasyonlara gidip hemen alabilirsiniz! Benzin, motorin, LPG...

İndirimli benzin, motorin, LPG almak isteyen otomobil sürücülerine güzel haber geldi. Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ederken son olarak benzinin litre fiyatında 58 kuruş indirime gidildi. Bu kapsamda bnzinin litresi İstanbul'da 9,69 liradan 9,11 liraya, İzmir'de 9,76 liradan 9,18 liraya indi. Sürücülere bir güzel haber de firmalardan geldi. Buna göre BP ve Petrol Ofisi'nden akaryakıt alanlar karlı çıkacak. İşte 31 Aralık'a kadar geçerli olacak 30 ve 40 TL akaryakıt indirimi müjdesinin detayları...

03.12.2021 08:53 - Son Güncelleme: 03.12.2021 08:54
Sürücülere 30 ve 40 TL akaryakıt indirimi müjdesi! İstasyonlara gidip hemen alabilirsiniz! 31 Aralık’a kadar uygulanacak! Benzin, motorin, LPG...

İndirimli akaryakıt satın almak isteyenler kampanya yapan akaryakıt firmalarını yakından takip ediyor. Firmalar sık sık müşteri çekebilmek için bankalar ile anlaşma yaparak kampanyalar organize ediyor. alışverişlerinizde kâr elde edebilileceğiniz kampanyalara haberimizde yer verdik. BP'den ve Petrol Ofisinden akaryakıt (benzin, motorin, LPG) alacak olanlara 30 ve 40 TL kadar akaryakıt indirimi müjdesi geldi. 31 Aralık'a kadar geçerli! İşte firmaların yepyeni akaryakıt kampanyaları...

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Sürücülere 30 ve 40 TL akaryakıt indirimi müjdesi! İstasyonlara gidip hemen alabilirsiniz! 31 Aralık’a kadar uygulanacak! Benzin, motorin, LPG...

BP AKARYAKIT İNDİRİMİ: 40 TL

Maximum anlaşmalı BP istasyonlarından 16-31 Aralık 2021 tarihleri arasında yapacağınız tek seferde ve farklı günlerdeki 125 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz alışverişiniz için yakıt alışverişlerinde kullanabileceğiniz 40 TL Maxipuan hediye edilecek. Gelin hep birlikte kampanyanın detaylarına inelim...

Sürücülere 30 ve 40 TL akaryakıt indirimi müjdesi! İstasyonlara gidip hemen alabilirsiniz! 31 Aralık’a kadar uygulanacak! Benzin, motorin, LPG...

Kampanya katılımlı olup katılımınızı kampanya dönemi içinde dilediğiniz zaman (alışverişinizden önce veya sonra) yapabilirsiniz.

Katılmak için: Maximum Mobil uygulamasında "Kampanyalar" bölümünden ilgili kampanyadaki "KATIL" butonuna tıklayarak ücretsiz olarak katılabilirsiniz.

Sürücülere 30 ve 40 TL akaryakıt indirimi müjdesi! İstasyonlara gidip hemen alabilirsiniz! 31 Aralık’a kadar uygulanacak! Benzin, motorin, LPG...

Maksimum Mobil resmi uygulamasını telefonunuza indirin:

Kampanyaya dâhil olan işlemler: İş Bankası Bankamatik Kartları, İş Bankası Maximum özellikli kredi kartları (Maximum, MercedesCard, Maximiles, İş'te Üniversiteli, Maximum Genç, MaxiPara Kartlar) Aynı gün içerisinde yapılan 125 TL ve üzeri ilk harcama kampanyaya dahildir.

Sürücülere 30 ve 40 TL akaryakıt indirimi müjdesi! İstasyonlara gidip hemen alabilirsiniz! 31 Aralık’a kadar uygulanacak! Benzin, motorin, LPG...

Ticari Kredi Kartı, Vadematik Kart, Aidatsız Kartlar ile yapılan işlemler, Maximum Fırsat ve MaxiPuan kullanılarak yapılan alışverişler, ürün iptal ve iade işlemleri, Maximum POS cihazından yapılmayan işlemler kampanyaya dâhil değildir.

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