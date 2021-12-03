31 Aralık'a kadar uygulanacak! Sürücülere akaryakıt indirimi müjdesi! İstasyonlara gidip hemen alabilirsiniz! Benzin, motorin, LPG...

İndirimli akaryakıt satın almak isteyenler kampanya yapan akaryakıt firmalarını yakından takip ediyor. Firmalar sık sık müşteri çekebilmek için bankalar ile anlaşma yaparak kampanyalar organize ediyor. alışverişlerinizde kâr elde edebilileceğiniz kampanyalara haberimizde yer verdik. BP'den ve Petrol Ofisinden akaryakıt (benzin, motorin, LPG) alacak olanlara 30 ve 40 TL kadar akaryakıt indirimi müjdesi geldi. 31 Aralık'a kadar geçerli! İşte firmaların yepyeni akaryakıt kampanyaları...