İndirim yağmuru başladı! Hepsi 30 TL altında satılıyor: Gıda, temizlik ve bakım ürünlerinde... Tarım Kredi Kooperatif Market hafta sonu indirimleri belli oldu!

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde hafta sonu indirimli ürünler satılmaya devam ediyor. Diğer zincir marketleri geride bırakacak efsane indirimler yapan Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde ne ararsanız var! Temelde gıda ürünleri satan markette et, tarhana, salça, turşu, yoğurt gibi ihtiyaç ürünleri indirimli fiyatlarıyla raflardaki yerini aldı. Gıdanın yanı sıra temizlik ürünlerinde de sürpriz indirimlere gidildi. İşte Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 2 Aralık'tan itibaren alabileceğiniz indirimli ürünlerin tam listesi...