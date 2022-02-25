TOKİ'den 117.860 TL'ye anahtar teslim! 7 ilde Mart indirimi başladı! Parası olmayanları bile cezbedecek: 2+1, 3+1'ler 120 ay vadeyle...

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Mart ayına özel konut fırsatlarını duyurunca gündemde yoğun ilgi görmeye başladı. Alt ve orta gelir grubundaki vatandaşlara hitap eden ve bütçelerini zorlamadan uygun fiyatlarla konut sahibi olmak isteyenler için fiyat bilgisini haberimizde bulabilirsiniz. 7 ilde 117.860 TL anahtar teslim fırsatı ile konutları satışa sunuyor ve başvuran ev sahibi oluyor. İşte il il TOKİ güncel ucuz konut satış ilanları!