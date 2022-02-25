TOKİ'den 117.860 TL'ye anahtar teslim! 7 ilde Mart indirimi başladı! Parası olmayanları bile cezbedecek: 2+1, 3+1'ler 120 ay vadeyle...
Bütçeye uygun fiyatlarla ev satın almak isteyenler TOKİ tarafından yayınlanan güncel kampanyaları takip ediyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 7 ilde 117.860 TL anahtar teslim fırsatı ile konutları satışa sunuyor ve başvuran kapıyor. Ev sahibi olup kiradan kurtulmak isteyenler ya da yatırım amaçlı konut almak isteyenler TOKİ aylık kampanyalarını anbean takip edip araştırıyor. Balıkesir, Düzce, Kahramanmaraş, Konya, Mardin, Sinop, Trabzon'da kuralı satış yöntemiyle daire satışı başladı ve TOKİ daire satışlarına ilişkin bilgileri incelemek isteyenler için haberimizde tüm detayları derledik. İşte il il TOKİ güncel ucuz konut satış ilanları!
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Mart ayına özel konut fırsatlarını duyurunca gündemde yoğun ilgi görmeye başladı. Alt ve orta gelir grubundaki vatandaşlara hitap eden ve bütçelerini zorlamadan uygun fiyatlarla konut sahibi olmak isteyenler için fiyat bilgisini haberimizde bulabilirsiniz. 7 ilde 117.860 TL anahtar teslim fırsatı ile konutları satışa sunuyor ve başvuran ev sahibi oluyor. İşte il il TOKİ güncel ucuz konut satış ilanları!
İşte konut satışının yapılacağı iller;
* Balıkesir,
* Düzce,
* Kahramanmaraş,
* Konya,
* Mardin,
* Sinop,
* Trabzon
BALIKESİR İLİ SUSURLUK İLÇESİ SULTANİYE MAHALLESİ:
210 ADET KONUT VE 35 ADET DÜKKÂN İNŞAATI BALIKESİR - SUSURLUK
Orta Gelir
Kuralı Satış
21.02.2022 - 25.02.2022
KAHRAMANMARAŞ İLİ ELBİSTAN İLÇESİ 609 KONUT KAHRAMANMARAŞ - ELBİSTAN
Orta Gelir Kuralı Satış
KONYA İLİ, AKÖREN İLÇESİ, 3. ETAP 219 ADET KONUT, 1 ADET 3 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ KONYA - AKÖREN
Alt Gelir-Orta Gelir
Kuralı Satış