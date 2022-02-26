15- 60 yaş arası herkesin hesabına yatacak! İŞKUR’dan 7.852 TL - 17.014 TL arası cep harçlığı! Başvuranın GSS prim giderleri de karşılanıyor...

İstihdam konusunda büyük kazanımlar sağlayan İŞKUR, mesleki eğitim kursları ile iş sahibi olmak isteyenlerin de önünü açıyor. Bu kurslara isteğe bağlı sigortalılar, sosyal yardım, engelli maaşı, dul ve yetim aylığı alanlar da katılabiliyor. İŞKUR, meslek eğitim kurslarına katılanlara günlük 49,08- 106,34 lira arası harçlık veriyor. Aylık bin 276 ile 2 bin 764 lira ödeme alınabiliyor. 160 günlük kurs süresince de 7 bin 852 ile 17 bin 14 lira arasında ödeme yapılıyor. Peki, İŞKUR mesleki eğitim kursları katılım şartları nelerdir? İşte merak edilenler...