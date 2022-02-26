Hepsi tek tek listede! EYT, 3600 ek gösterge, sözleşmeli personele kadro, elektrik indirimi! Bu yıl kesin çözülecek! AK Parti’li isim duyurdu: Mayıs’ta...

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu TAKVİM'e konuştu: 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili çalışmalar bu yıl bitirilip açıklanacak. Bu yıl 5 konu sırasıyla çözüm bulacak. Toplumun her sorunu bizim sorunumuz. Çözüm de Cumhur İttifakı'nda...'