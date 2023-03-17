TOKİ TUZLA KURA SONUÇLARI 2023 İSİM LİSTESİ! Tuzla İstanbul TOKİ 20.920 konut kura CANLI izleme ekranı! 2+1 3+1 kura SONUÇ SORGULAMA ekranı

2023 TOKİ İSTANBUL TUZLA KURA SONUÇLARI 2023 İSİM LİSTESİ, CANLI YAYIN İZLEME VE SONUÇ SORGULAMA EKRANI! Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında kura çekimleri hız kesmeden devam ediyor. İstanbul'un Tuzla ilçesinde inşa edilecek 20 bin 920 konut için kura çekiminde bugün ikinci gün. Kuraya başvuran vatandaşlar kura çekimini canlı izlemek ve kura sonuçlarına göre isim listesine ulaşmak için araştırmalara koyuldu. Peki Tuzla İstanbul TOKİ 20.920 konut kura canlı nasıl izlenir, sonuçlar açıklandı mı, isim listesi yayımlandı mı? İşte yanıtları...