Çalışan EYT’liye prim kazancı! Aylık primler nasıl değişecek? Net maaşlar ne kadar artacak? İş kuranın avantajı ne olacak?
EYT'lilerden çalışmaya devam edenlerin primleri değişecek, bu da gelirlerine yansıyacak. Aynı brüt ücretle devam eden SSK'lıların net geliri 'prim farkı' nedeniyle en az 638 lira artacak. Esnaf ve çiftçilik yapanların da aylık en az 2 bin 952 lira cebinde kalacak…
16.03.2023 06:58 - Son Güncelleme: 16.03.2023 06:58
Prim ve yıl şartını tamamlayan EYT'lilerin emeklilik başvuruları sürerken, kimileri de çalışmaya devam ediyor.
Emeklilik başvurusu için işten çıkışı yapılan SSK'lıların ertesi gün sosyal güvenlik destek primine (SGDP) tabi çalışan olarak yeniden girişi yapılabiliyor.
Emekli olup çalışan işçilerin primleri yüzde 15'ten yüzde 7.5'e inerken, işverenin hissesinde de eğer EYT'linin aynı iş yerinde 30 gün içinde yeniden girişi yapılırsa 5 puanlık indirim uygulanıyor.