TOKİ SAMSUN KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Samsun 4 bin 450 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! 2+1 3+1 İlkadım, Merkez, Bafra, Canik, Çarşamba...

TOKİ 250 bin sosyal konut kuraları çekilmeye devam ediyor. Her hafta farklı il ve ilçeler için canlı yayında kura çekilişleri tamamlanıyor. 12-14 Aralık'ta Samsun'da 4.450 konut kurası çekilecek ve hak sahipleri belli olacak. Peki, TOKİ Samsun kura çekiliş sonuçları açıklandı mı? Samsun 4.450 konut kura isim listesi açıklandı mı? İşte merak edilenler!