TOKİ SAMSUN KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Samsun 4 bin 450 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! 2+1 3+1 İlkadım, Merkez, Bafra, Canik, Çarşamba...
TOKİ kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor. 12 Aralık'ta başlayan Samsun kura çekimleri 14 Aralık'a kadar sürecek. 11 ilçede toplamda 4 bin 450 sosyal konutun hak sahipleri belli olacak. Peki, Samsun kura sonuçları açıklandı mı? İşte Samsun 4 bin 450 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ!
12.12.2022 09:23 - Son Güncelleme: 12.12.2022 09:23
TOKİ 250 bin sosyal konut kuraları çekilmeye devam ediyor. Her hafta farklı il ve ilçeler için canlı yayında kura çekilişleri tamamlanıyor. 12-14 Aralık'ta Samsun'da 4.450 konut kurası çekilecek ve hak sahipleri belli olacak. Peki, TOKİ Samsun kura çekiliş sonuçları açıklandı mı? Samsun 4.450 konut kura isim listesi açıklandı mı? İşte merak edilenler!
TOKİ KURA ÇEKİMİ SAMSUN'DA GERÇEKLEŞİYOR!
TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.
TOKİ SAMSUN KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE
Sonuçlar il il açıklanmaya devam ediyor. 12 Aralık 2022 Pazartesi Kayseri ve Samsun'da çekiliş gerçekleşiyor