7'den 70'e başvuran 12 AY boyunca alacak! Ailelere PTT'den 950 TL ödeme! Yılbaşından önce hesaplara yatıyor! TC Kimlik sonu 2,4,6,8 olanlar...

Devlet tarafından dar gelirli vatandaşlara yardım ödemeleri Aralık ayında da sağlanmaya devam ediyor. Hane geliri düşük olan kişiler özellikle Aile Bakanlığı tarafından yapılan desteklere başvuru yapıyor. Bakanlık, her aileye 12 aylık bir süreçte ayda 850-1.250 TL arası ödeme tahsis ediyor. Bu tutar da yıllık toplamda 10.200 TL ile 15.000 TL gibi bir rakama denk geliyor. Peki, bu destekten nasıl faydalanırız? İşte merak edilenler!