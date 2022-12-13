7'den 70'e başvuran 12 AY boyunca alacak! Ailelere PTT'den 950 TL ödeme! Yılbaşından önce hesaplara yatıyor! TC Kimlik sonu 2,4,6,8 olanlar...
Maddi olarak zorluk yaşayan, dar gelirli vatandaşlara devlet önlem amaçlı destek sağlıyor. Devletin sağladığı en önemli desteklerden biri olan ve vatandaşlar tarafından oldukça araştırılan ödemelerin başında aaile destek yardımı geliyor. Uygulama kapsamında aylık 850-1250 liraya kadar olan nakit destek devlet tarafından ödeniyor. Ödemeler düzenli olarak PTT aracılığıyla yapılıyor. Peki, aile destek ödemelerinden kimler yararlanabilir? İşte detaylar!
13.12.2022 09:35 - Son Güncelleme: 13.12.2022 09:38
Devlet tarafından dar gelirli vatandaşlara yardım ödemeleri Aralık ayında da sağlanmaya devam ediyor. Hane geliri düşük olan kişiler özellikle Aile Bakanlığı tarafından yapılan desteklere başvuru yapıyor. Bakanlık, her aileye 12 aylık bir süreçte ayda 850-1.250 TL arası ödeme tahsis ediyor. Bu tutar da yıllık toplamda 10.200 TL ile 15.000 TL gibi bir rakama denk geliyor. Peki, bu destekten nasıl faydalanırız? İşte merak edilenler!