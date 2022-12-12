Mazot ve Gübre Desteği Aralık ÖDEME LİSTESİ 2022! Mazot ve gübre desteği YATTI MI, ne zaman yatacak?

Mazot gübre desteğinde son durum merak ediliyor. Gübre ve mazot desteği yattı mı sorusunun yanıtı son günlerde çok araştırılan sorular arasında yer alıyor. Mazot ve gübre destek ödemesi alan binlerce çiftçi ödemelerin yapılacağı tarihe odaklandı. Peki, çiftçilere 2022 mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? İşte detaylar!