TOKİ SAKARYA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ TAMAMI! Sakarya TOKİ 2 bin 750 konut kurası Merkez, Arifiye, Ferizli, Hendek, Kocaali ve Taraklı ilçeleri için 16-17 Ocak 2023 günlerinde yapılacak. İlk Evim Projesi'ne başvuranlar canlı izleme ekranını, kura sonuç sorgulama linkini ve isim listesini araştırmaya başladı. İşte TOKİ SAKARYA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ TAMAMI! Sakarya 2 bin 750 konut kura sonuçları sorgulama ekranı! Merkez, Arifiye, Ferizli... 2+1, 3+1 CANLI YOUTUBE