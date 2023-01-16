TOKİ SAKARYA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ TAMAMI! Sakarya 2 bin 750 konut kura sonuçları sorgulama ekranı! Merkez, Arifiye, Ferizli... 2+1, 3+1 CANLI YOUTUBE
TOKİ 16-17 Ocak 2023 tarihleri arasında Sakarya için kura çekimi düzenliyor. Buna göre Merkez, Arifiye, Ferizli, Kocaali, Hendek, Taraklı ilçelerinde inşa edilecek toplam 2 bin 750 konut için kura çekimi saat 10:00'da başlayacak. Kura ile birlikte isim listeleri de tek tek yayımlanıyor. İşte kura canlı izme ekranı, isim listesi ve kura sonuçları sorgulama ekranı...
16.01.2023 10:07 - Son Güncelleme: 16.01.2023 10:07
TOKİ SAKARYA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ TAMAMI! Sakarya TOKİ 2 bin 750 konut kurası Merkez, Arifiye, Ferizli, Hendek, Kocaali ve Taraklı ilçeleri için 16-17 Ocak 2023 günlerinde yapılacak. İlk Evim Projesi'ne başvuranlar canlı izleme ekranını, kura sonuç sorgulama linkini ve isim listesini araştırmaya başladı. İşte TOKİ SAKARYA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ TAMAMI! Sakarya 2 bin 750 konut kura sonuçları sorgulama ekranı! Merkez, Arifiye, Ferizli... 2+1, 3+1 CANLI YOUTUBE
TOKİ SAKARYA KURA ÇEKİMİ CANLI NASIL İZLENİR?
Bütün kuralar http://toki.tv adresinden ve YouTube hesabından canlı yayınlanıyor.