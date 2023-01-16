0,69, 0,79, 0,99 faizle TOKİ KONUT KREDİ TABLOSU! TOKİ Orta Gelirliye Konut kredisi başvuruya hangi evler uygun? Geri ödeme nasıl hesaplanır?
Yeni Evim konut kampanyası bugün başladı. Kampanyaya Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Emlak Katılım, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım aracılığıyla başvurulabilecek. Vatandaşların düşük faizli krediyle ev sahibi olmasını sağlayacak proje Cumhuriyet tarihinin en büyük ikinci sosyal konut projesi oldu. Peki Orta gelirliye konut kampanyası başvuru nasıl, nereden yapılır? Yeni Evim konut kampanyası başvuru şartları neler? Kaç ay vade yapılacak? Geri ödemesi nasıl olacak? Faiz oranları kaç?
0,69, 0,79, 0,99 faizle orta gelirliye konut kampanyası başvuruları 16 Ocak Pazartesi günü (bugün) başladı. Konut almak isteyen vatandaşlar bulduğu daireyle belirleyen bankalara başvurarak işlemlerini başlatacak. Kampanyada konut bedelinin %10'u peşin alınacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen kampanyada kredi ödemelerinin bir aylık taksiti hane gelirinin %40'nı geçmeyecek. Peki TOKİ Orta Gelirliye Konut kredisi başvuruya hangi evler uygun? Geri ödeme nasıl hesaplanır?
Yeni Evim konut kampanyası kapsamında orta gelirli vatandaşlara düşük faizli krediyle ev sahibi olma imkanı sağlayacak. Öncelikle şunu belirtelim ki alınacak evin değerine göre kredi faiz oranları değişkenlik gösteriyor.
TOKİ ORTA GELİRLİYE KONUT KREDİSİ BAŞVURU!
16 Ocak itibariyle açılan yukarıda yer alan web sitesi üzerinden vatandaşlar, Yeni Evim Kampanyasına dair gelişmeleri ve detayları takip edebilecek.