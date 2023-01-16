0,69, 0,79, 0,99 faizle TOKİ KONUT KREDİ TABLOSU! TOKİ Orta Gelirliye Konut kredisi başvuruya hangi evler uygun? Geri ödeme nasıl hesaplanır?

0,69, 0,79, 0,99 faizle orta gelirliye konut kampanyası başvuruları 16 Ocak Pazartesi günü (bugün) başladı. Konut almak isteyen vatandaşlar bulduğu daireyle belirleyen bankalara başvurarak işlemlerini başlatacak. Kampanyada konut bedelinin %10'u peşin alınacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen kampanyada kredi ödemelerinin bir aylık taksiti hane gelirinin %40'nı geçmeyecek. Peki TOKİ Orta Gelirliye Konut kredisi başvuruya hangi evler uygun? Geri ödeme nasıl hesaplanır?