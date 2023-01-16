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İşverene EYT için destek paketi! KGF nasıl alınır, kimler yaralanabilir?

Emeklilikte Yaşa Takılan 2 milyonu aşkın kişi, emeklilik için gün sayarken işveren de destek paketinin detaylarını merak ediyor. İşverene EYT için KGF destek kredisi verilecek. Bu sayede 250 milyar liralık kredi hacmiyle işverene destek sağlanacak. Peki KGF nasıl alınır? KGF'den kimler yararlanabilir? İşte detaylar...

16.01.2023 12:43 - Son Güncelleme: 16.01.2023 12:43
İşverene EYT için destek paketi! KGF nasıl alınır, kimler yaralanabilir?

Yeni KGF kredi paketleriyle birlikte işletmeler ödeme kabiliyetine göre 5 grupta sınıflandırılacak. En yüksek ödeme kabiliyetine sahip 1. grup ile en düşük ödeme kabiliyetine sahip 5. grup firmalarına destek verilmeyecek. Destek ödemeleri fatura karşılığı yapılacak. Amaç dışı kullanım önlenmesi için de bir kara liste uygulaması devreye alınacak.

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İşverene EYT için destek paketi! KGF nasıl alınır, kimler yaralanabilir?

PAKET 1: İŞLETME GİDERLERİ DESTEK PAKETİ

35 milyar TL kefalet limitini haiz İşletme Giderleri Destek Paketi ile işletmelerin maaş ve kira ödemeleri başta olmak üzere tüm sabit giderlerine yönelik finansman desteği sağlanacak.

İşverene EYT için destek paketi! KGF nasıl alınır, kimler yaralanabilir?

PAKET 2: DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERİ DESTEK PAKETİ

35 milyar TL kefalet limitini haiz Döviz Kazandırıcı Faaliyetleri Destek Paketi ile bu alanda faaliyet gösteren başta KOBİ'ler olmak üzere tüm firmalar desteklenecek.

İşverene EYT için destek paketi! KGF nasıl alınır, kimler yaralanabilir?

PAKET 3: YATIRIM PROJE FİNANSMANI DESTEK PAKETİ

20 milyar TL kefalet limitini haiz Yatırım - Proje Finansmanı Destek Paketi ile her alanda yatırımlar desteklenerek üretim artırılacak. Yatırım Teşvik Belgesi almış olan firmalara daha yüksek tutarlarda kredi imkânı sağlanacak.

İşverene EYT için destek paketi! KGF nasıl alınır, kimler yaralanabilir?

PAKET 4: İMALAT SANAYİİ DESTEK PAKETİ

15 milyar TL kefalet limitini haiz İmalat Sanayii Destek Paketi ile imalat sanayiinde verimlilik, üretim, istihdam ve ihracat artışı sağlanacak.

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