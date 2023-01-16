İşverene EYT için destek paketi! KGF nasıl alınır, kimler yaralanabilir?
Emeklilikte Yaşa Takılan 2 milyonu aşkın kişi, emeklilik için gün sayarken işveren de destek paketinin detaylarını merak ediyor. İşverene EYT için KGF destek kredisi verilecek. Bu sayede 250 milyar liralık kredi hacmiyle işverene destek sağlanacak. Peki KGF nasıl alınır? KGF'den kimler yararlanabilir? İşte detaylar...
16.01.2023 12:43 - Son Güncelleme: 16.01.2023 12:43
Yeni KGF kredi paketleriyle birlikte işletmeler ödeme kabiliyetine göre 5 grupta sınıflandırılacak. En yüksek ödeme kabiliyetine sahip 1. grup ile en düşük ödeme kabiliyetine sahip 5. grup firmalarına destek verilmeyecek. Destek ödemeleri fatura karşılığı yapılacak. Amaç dışı kullanım önlenmesi için de bir kara liste uygulaması devreye alınacak.