İşverene EYT için destek paketi! KGF nasıl alınır, kimler yaralanabilir?

Yeni KGF kredi paketleriyle birlikte işletmeler ödeme kabiliyetine göre 5 grupta sınıflandırılacak. En yüksek ödeme kabiliyetine sahip 1. grup ile en düşük ödeme kabiliyetine sahip 5. grup firmalarına destek verilmeyecek. Destek ödemeleri fatura karşılığı yapılacak. Amaç dışı kullanım önlenmesi için de bir kara liste uygulaması devreye alınacak.