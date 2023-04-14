TOKİ Konya arsa kura sonuçları İSİM LİSTESİ! Konya TOKİ 1000 arsa kura sonuç sorgulama ekranı! Beyşehir, Derbent, Karapınar...
TOKİ tarafından Konya'nın Beyşehir, Derbent, Halkapınar, Karapınar ilçelerinde yer alan arsalar için kura çekimi gerçekleştirildi. Canlı izlenebilen kuralar noter huzurunda yapıldı. Vatandaşlar isim listelerini öğrenmek için sorgulamalar yapmaya başladı. Peki TOKİ Konya TOKİ 1000 arsa kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi nasıl sorgulanır? İşte yanıtları...
TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında İlk Evim İlk Arsa çekilişleri Konya, Mersin, Kastamonu illerinde yapıldı. 13 Nisan 2023 tarihinde 3 il için kura çekimi gerçekleştirildi. Konya'nın 4 ilçesinde yer alan arsalar için noter huzurunda çekilen kura sonrası isim listeleri araştırmalara başlandı. Peki TOKİ Konya 1000 arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...
KONYA 1000 ARSA TOKİ KURA 13 NİSAN 2023
Konya'nın Beyşehir, Halkapınar, Derbent ve Karapınar ilçelerindeki arsalar için kura çekilişi 13 Nisan 2023 saat 10.00'da yapıldı.
TOKİ KONYA ARSA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA
TOKİ'nin Youtube hesabından canlı olarak yayınlanan kura çekiminin ardından çekiliş sonuçları e-Devlet ekranı üzerinden sorgulanabiliyor.
TOKİ ARSA GERİ ÖDEMELERİ NE KADAR?
Proje kapsamında iki çeşit arsa yer alıyor: Müstakil arsa ve müşterek arsa.
Müstakil konutların yapılacağı arsalar, yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 ile 500 metrekare büyüklükte olacak. Buraya yapılacak konutların büyüklükleri ise 105 ile 150 metrekare arasında değişecek.