TOKİ Konya arsa kura sonuçları İSİM LİSTESİ! Konya TOKİ 1000 arsa kura sonuç sorgulama ekranı! Beyşehir, Derbent, Karapınar...

TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında İlk Evim İlk Arsa çekilişleri Konya, Mersin, Kastamonu illerinde yapıldı. 13 Nisan 2023 tarihinde 3 il için kura çekimi gerçekleştirildi. Konya'nın 4 ilçesinde yer alan arsalar için noter huzurunda çekilen kura sonrası isim listeleri araştırmalara başlandı. Peki TOKİ Konya 1000 arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...