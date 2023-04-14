SSK Bağ-Kur emeklisine ferahlık verecek zam! Taze zam+promosyon+ikramiye 3'lü müjde geliyor! 7500 TL üstü maaş alan herkes...

Temmuz 2023'te emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranı belli olacak. Maaşa yapılacak olan zam tutarı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre hesaplanacak. Bu kapsamda nisan, mayıs ve haziran aylarına ait enflasyon verilerinin belli olması gerekiyor. Böylece temmuz ayında milyonlarca emekliye yapılacak zam tutarı belirlenebilecek. Peki, Temmuz ayında maaşlara ne kadar zam yapılacak? Son rakamlar emekliye yüzde kaç zammı işaret ediyor? Bu soruların yanıtı için artık üç verinin belli olması bekleniyor.