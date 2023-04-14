EYT’liye 4 yerden para yağacak! Nisan ayının 14’ü müjdesiyle geldi! Ara zam+maaş farkı dahil 18.025 TL toplu para alacaksınız!

Emeklilikte Yaşa takılanlar yasası 3 Mart 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu yasayla birlikte prim ve yıl şartlarını tamamlayan SSK ve Bağ-Kur EYT'lileri emekli olma hakkı kazandı. Mart ayı içerisinde başvurusunu tamamlayanlara ise 4 farklı kaynaktan para yağacak. SSK ve Bağ-Kur EYT'lilerine nisan ayı içerisinde 7.500 TL maaş, 16 günlük maaş farkı, 2.000 TL'lik bayram ikramiyesi ve banka promosyonu yatırılacak. Şimdi gözler ödemelerin yapılacağı tarihe çevrildi.