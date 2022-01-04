TOKİ konut satışlarında 2022 Ocak fırsatı! 474,88 TL TL ödeyenler 142.464,19 TL’lik evi kapıyor! 2+1, 3+1 dairelerde oturmak isteyenler...

TOKİ konut satışlarında 2022 Ocak fırsatı başladı. Yüzde 12 ve 20 peşinatla daireler satılıyor. TOKİ'den yapılan duyuruda vade sayısı da 180 ve 240 şeklinde olduğu belirtildi. Türkiye'nin aralarında megakent İstanbul'un da olduğu bir çok şehrinde 2022 yılının yeni konut satışları TOKİ tarafından uygun fiyatlarla yapılıyor. Alt ve orta gelir grubu için 2+1, 3+1 daireler kuralı ve açık satış yöntemiyle veriliyor. İşte 250 TL altında bile bulabileceğiniz konutlar ve fiyatları...