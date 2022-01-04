TOKİ konut satışlarında 2022 Ocak fırsatı! 474,88 TL TL ödeyenler 142.464,19 TL'lik evi kapıyor! 2+1, 3+1 dairelerde oturmak isteyenler...
Yeni yılda ev alma hayali kuranlara müjde! 2022 yılının ilk ayında olduğumuz şu günlerde TOKİ tarafından satışa çıkarılan yeni konutlar merak ediliyor. Ocak ayında TOKİ İstanbul, Sakarya, Adana, Denizli ve daha bir çok ilde yeni konut satışı başlattı. Açık artırma ve kura yöntemiyle gerçekleştirilecek satışlar 142.464,19 TL'den başlayan fiyatlarla alıcılarını buluyor. Yüzde 20 yani 28.492,84 peşinat verenler başlangıç taksit bedeli olarak da 474,88 TL ödüyor. İşte il il konut satış listesi...
04.01.2022 18:18
- Son Güncelleme: 04.01.2022 18:27
TOKİ konut satışlarında 2022 Ocak fırsatı başladı. Yüzde 12 ve 20 peşinatla daireler satılıyor. TOKİ'den yapılan duyuruda vade sayısı da 180 ve 240 şeklinde olduğu belirtildi. Türkiye'nin aralarında megakent İstanbul'un da olduğu bir çok şehrinde 2022 yılının yeni konut satışları TOKİ tarafından uygun fiyatlarla yapılıyor. Alt ve orta gelir grubu için 2+1, 3+1 daireler kuralı ve açık satış yöntemiyle veriliyor. İşte 250 TL altında bile bulabileceğiniz konutlar ve fiyatları...