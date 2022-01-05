Beyaz peynir fiyatlarında marketler resmen yarışa girdiler! 16,45 TL’ye düştü! Carrefour, Migros, A101, ŞOK peynir fiyatı…

Döviz fiyatlarındaki hareketlilik marketlerde satılan ürün fiyatlarına da yakından yansıyor. Dolayısıyla vatandaşlar temel ihtiyaçlarını karşılarken en uygun seçenekleri arşatırmaya başladı. Tek tek marketleri gezerek vakit kaybetmemeleri için temel gıda ürünlerinden biri olan ve kahvaltı sofralarının olmazsa olmazlarından beyaz peynir fiyatlarının hangi markette ne kadardan satıldığını haberimizde derledik. Beyaz peynir fiyatlarında marketler resmen yarışa girdiler, 16,45 TL'ye alabilmeniz mümkün. İşte güncel Carrefour, Migros, A101, ŞOK peynir fiyatları!