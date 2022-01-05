Beyaz peynir fiyatlarında marketler resmen yarışa girdiler! 16,45 TL’ye düştü! Carrefour, Migros, A101, ŞOK peynir fiyatı…
Döviz piyasasındaki dalgalanmalar temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarının da değişmesine neden oluyor. Kahvaltı sofralarının yıldızı olan peynirin nerede kaç TL olduğu merak edilenler arasında yer aldı. Marketler ürün satışında adeta birbirleriyle yarış halindeler ve güncel beyaz fiyatlarında da sık sık indirimler, kampanyalar yapıyorlar. Carrefour, Migros, A101, ŞOK gibi marketlerde beyaz peynir fiyatlarının markalara ve miktara göre ne kadar olduğunu haberimizden inceleyerek evinize en yakın şubeden ya da internetten satın alabilirsiniz.
05.01.2022 08:40
- Son Güncelleme: 05.01.2022 08:40
Döviz fiyatlarındaki hareketlilik marketlerde satılan ürün fiyatlarına da yakından yansıyor. Dolayısıyla vatandaşlar temel ihtiyaçlarını karşılarken en uygun seçenekleri arşatırmaya başladı. Tek tek marketleri gezerek vakit kaybetmemeleri için temel gıda ürünlerinden biri olan ve kahvaltı sofralarının olmazsa olmazlarından beyaz peynir fiyatlarının hangi markette ne kadardan satıldığını haberimizde derledik. Beyaz peynir fiyatlarında marketler resmen yarışa girdiler, 16,45 TL'ye alabilmeniz mümkün. İşte güncel Carrefour, Migros, A101, ŞOK peynir fiyatları!