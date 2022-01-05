İŞKUR ile KPSS olmadan iş sahibi olun başvuru şartları nedir? 1.507 güvenlik görevlisi ve 2.226 temizlik personeli istihdam edilecek!
Yeni senenin gelmesi ile İŞKUR üzerinden yeni iş ilanları yayınlanmaya başladı. 2022 seneninın Ocak ayında binlerce vatandaş İŞKUR ile iş sahibi olmaya başladı. Hem kamu hem özel sektörde güvenlik görevlisi ve temizlik personeli alımları yapılıyor. İŞKUR aracılığı ile KPSS koşulsuz 1.507 güvenlik görevlisi ve 2.226 temizlik personeli istihdam edilecek. Peki müracaat şartları neler? Maaşları ne kadar? İşte bütün detaylarıyla güncel İŞKUR iş ilanları...
İş arayanlara İŞKUR'dan 2022 yılı müjdesi! Ocak ayında İŞKUR iş ilanlarını güncelledi. İş sahibi olmak isteyenler İŞKUR'a akın etti. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile özel ve kamuda güvenlik görevlisi olmanız mümkün! Başvuru şartlarını taşoyanlar hemen işe başlıyor. Asgari ücretin de artmasıyla dolgun maaş alabilirsiniz! Hem silahlı hem silahsız güvenlik görevlisi alımları başladı! Başvuru yap iş sahibi ol... İşte İŞKUR'un 81 il genelinde yayınladığı güncel iş ilanları! Güvenlik görevlisinin yanı sıra temizlik personeli için de alımlar yapılıyor. Başvuru şartları haberimizde! İşte İŞKUR güvenlik görevlisi ve temizlik personel alımı başvuru detayları...
İŞKUR GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU
İŞKUR üzerinden Güvenlik Görevlisi alım ilanları yayınlanmadı. Başvuruda bulunmak isteyen binlerce kişi detayları araştırıyor. Öncelikle esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet sitesine giriş yapınız.
Ardından "Meslek" bölümüne "Güvenlik Görevlisi" yazarak arama butonuna tıklayınız. Akabinde açılan sayfada Güvenlik Görevlisi alımına ilişkin tüm ilanlar karşınıza çıkacaktır.
İlana girmede önce ilk defa İŞKUR üzerinden başvuruda bulunacakların öncelik İŞKUR sayfasına üye girişi yaparak özlük bilgilerini doldurmaları gerekmektedir. İlana başvuru aşamasında İŞKUR, T.C kimlik no ve şifre ile adaylardan giriş yapmalarını talep ediyor.