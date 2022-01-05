İŞKUR ile KPSS olmadan iş sahibi olun başvuru şartları nedir? 1.507 güvenlik görevlisi ve 2.226 temizlik personeli istihdam edilecek!

İş arayanlara İŞKUR'dan 2022 yılı müjdesi! Ocak ayında İŞKUR iş ilanlarını güncelledi. İş sahibi olmak isteyenler İŞKUR'a akın etti. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile özel ve kamuda güvenlik görevlisi olmanız mümkün! Başvuru şartlarını taşoyanlar hemen işe başlıyor. Asgari ücretin de artmasıyla dolgun maaş alabilirsiniz! Hem silahlı hem silahsız güvenlik görevlisi alımları başladı! Başvuru yap iş sahibi ol... İşte İŞKUR'un 81 il genelinde yayınladığı güncel iş ilanları! Güvenlik görevlisinin yanı sıra temizlik personeli için de alımlar yapılıyor. Başvuru şartları haberimizde! İşte İŞKUR güvenlik görevlisi ve temizlik personel alımı başvuru detayları...