TOKİ KIRIKKALE KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2+1 3+1 Kırıkkale 919 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! Bahşılı, Delice, Karakeçili, Keskin, Merkez...

TOKİ KIRIKKALE KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Kırıkkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi çerçevesinde Kırıkkale merkezde 200, Keskin 79, Bahşılı 53, Delice 126 ve Karakeçili'de de 123 adet olmak üzere toplam 581 konutun kura çekimi, 22 Aralık 2022 tarihinde saat 10:00'da İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirileceği bildirildi.