TOKİ KIRIKKALE KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2+1 3+1 Kırıkkale 919 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! Bahşılı, Delice, Karakeçili, Keskin, Merkez...
TOKİ 250 bin sosyal konut kuraları kaldığı yerden devam ediyor. Her hafta farklı il ve ilçeler için canlı yayında kura çekilişleri tamamlanıyor. 22 Aralık Perşembe günü Kırıkkale 919 konut kurası çekilecek ve hak sahipleri belli olacak. Peki, TOKİ Kırıkkale kura çekiliş sonuçları açıklandı mı? Kırıkkale 919 konut kura isim listesi açıklandı mı? İşte merak edilenler!
22.12.2022 10:28 - Son Güncelleme: 22.12.2022 10:28
TOKİ KIRIKKALE KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
Kırıkkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi çerçevesinde Kırıkkale merkezde 200, Keskin 79, Bahşılı 53, Delice 126 ve Karakeçili'de de 123 adet olmak üzere toplam 581 konutun kura çekimi, 22 Aralık 2022 tarihinde saat 10:00'da İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirileceği bildirildi.