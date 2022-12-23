Fatih Cibali'de 'Polat Alemdar' isimli yavru köpek bıçaklandı: "O halde görünce canımdan can gitti"
İstanbul Fatih'teki Cibali Mahallesi'nin maskotu olan 'Polat Alemdar' isimli yavru köpek, yabancı uyruklu bir şahıs tarafından bıçaklandı. Şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken talihsiz köpek, kulak ve boynundan yaralandı. Polat'ın sahibi Fahrettin Demir, konuya ilişkin "O halde görünce canımdan can gitti. Köpeğimin ismi Polat. Çünkü Polat Alemdar'ı çok seviyorum" ifadelerini kullandı.
23.12.2022 01:14 - Son Güncelleme: 23.12.2022 01:18
Fatih Cibali Mahallesi'nde yaşayan Fahrettin Demir'in 8 aylık köpeği Polat, kısa sürede mahallelinin maskotu oldu.