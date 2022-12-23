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Fatih Cibali'de 'Polat Alemdar' isimli yavru köpek bıçaklandı: "O halde görünce canımdan can gitti"

İstanbul Fatih'teki Cibali Mahallesi'nin maskotu olan 'Polat Alemdar' isimli yavru köpek, yabancı uyruklu bir şahıs tarafından bıçaklandı. Şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken talihsiz köpek, kulak ve boynundan yaralandı. Polat'ın sahibi Fahrettin Demir, konuya ilişkin "O halde görünce canımdan can gitti. Köpeğimin ismi Polat. Çünkü Polat Alemdar'ı çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

AJANSLAR
23.12.2022 01:14 - Son Güncelleme: 23.12.2022 01:18
Fatih Cibali’de ’Polat Alemdar’ isimli yavru köpek bıçaklandı: O halde görünce canımdan can gitti

Fatih Cibali Mahallesi'nde yaşayan Fahrettin Demir'in 8 aylık köpeği Polat, kısa sürede mahallelinin maskotu oldu.

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Fatih Cibali’de ’Polat Alemdar’ isimli yavru köpek bıçaklandı: O halde görünce canımdan can gitti

Dün saat 17.00 sıralarında şüpheli bir kişi, iddiaya göre Polat'ı sevme bahanesiyle evine götürdü.

Fatih Cibali’de ’Polat Alemdar’ isimli yavru köpek bıçaklandı: O halde görünce canımdan can gitti

Şüpheli burada Polat'ı kulağından ve boynundan bıçakla yaraladı.

Fatih Cibali’de ’Polat Alemdar’ isimli yavru köpek bıçaklandı: O halde görünce canımdan can gitti

Köpeği eve soktuğunu gören mahalle sakinleri durumu Fahrettin Demir'e bildirdi.

Fatih Cibali’de ’Polat Alemdar’ isimli yavru köpek bıçaklandı: O halde görünce canımdan can gitti

Demir ve ailesi şüphelinin evine girdiğine Polat'ı kanlar içerisinde gördü.

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