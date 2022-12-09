TOKİ KASTAMONU KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ ve sorgulama ekranı! TOKİ Kastamonu 1020 KONUT kura çekimi CANLI İZLE! 2+1, 3+1 İhsangazi, Merkez, Cide...

TOKİ KASTAMONU KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!TOKİ Kastamonu 1020 KONUT kura çekimi CANLI İZLEME EKRANI ve sonuç sorgulama linki haberimizde! TOKİ kura çekimleri il il devam ediyor. Bugün sırada Kastamonu var. Kastamonu'da yaşayan vatandaşlar, konutlarına kavuşmak için gün sayıyor. Peki TOKİ KASTAMONU KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ açıklandı mı? İşte TOKİ Kastamonu 1020 KONUT kura çekimi detaylar...