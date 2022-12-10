2022 TOKİ Niğde 1000 konut kura İSİM LİSTESİ! TOKİ NİĞDE KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! 2+1, 3+1 Aktaş, Çamardı, Bor...
TOKİ NİĞDE KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında 81 ilde toplam 250 bin konut inşa edilecek. Kuralar devam ederken sırada Niğde var. Bugün Niğde'nini ilçelerinde yapılacak toplam 1000 konut için canlı yayında kuralar çekilecek. İşte TOKİ NİĞDE KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! 2022 TOKİ Niğde 1000 konut kura İSİM LİSTESİ! 2+1, 3+1 Aktaş, Çamardı, Bor...
10.12.2022 10:38 - Son Güncelleme: 10.12.2022 10:38
TOKİ tarafından Niğde'de 1.000 konut için kura çekimi bugün saat 10:00'da gerçekleşiyor. Niğde'nin ilçelerinde inşa edilecek 2+1, 3+1 konutlar için başvuru yapan vatandaşlar kura çekilişini canlı izlemek istiyor. Bu noktada internet arama motorlarında sıkça araştırmalar yapılıyor. İşte TOKİ NİĞDE KURA CANLI İZLEME linki ve kura SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! 2022 TOKİ Niğde 1000 konut kura İSİM LİSTESİ! 2+1, 3+1 Aktaş, Çamardı, Bor...
Kura sonrası isim listesine TOKİ'nin resmi adresinden ulaşılabilecek.
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NİĞDE ÇİFTLİK AZATLI: 95
NİĞDE MERKEZ: 230
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