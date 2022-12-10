2022 TOKİ Niğde 1000 konut kura İSİM LİSTESİ! TOKİ NİĞDE KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! 2+1, 3+1 Aktaş, Çamardı, Bor...

TOKİ tarafından Niğde'de 1.000 konut için kura çekimi bugün saat 10:00'da gerçekleşiyor. Niğde'nin ilçelerinde inşa edilecek 2+1, 3+1 konutlar için başvuru yapan vatandaşlar kura çekilişini canlı izlemek istiyor. Bu noktada internet arama motorlarında sıkça araştırmalar yapılıyor. İşte TOKİ NİĞDE KURA CANLI İZLEME linki ve kura SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! 2022 TOKİ Niğde 1000 konut kura İSİM LİSTESİ! 2+1, 3+1 Aktaş, Çamardı, Bor...