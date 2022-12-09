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Haberler Ekonomi EYT’liye isteğe bağlı sigorta formülü! Kimlere yarıyor? Nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte tüm detaylar...

EYT’liye isteğe bağlı sigorta formülü! Kimlere yarıyor? Nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte tüm detaylar...

Yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak düzenleme için artık sayılı gün kaldı. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanları kapsayan düzenlemenin detayları beklenirken, SSK'lılar 5000, Bağ-Kur'lular ve memurlar 7200-9000 prim günü tamamlama telaşına düştü. İşte milyonları ilgilendiren isteğe bağlı sigorta rehberi...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
09.12.2022 06:53 - Son Güncelleme: 09.12.2022 06:53
EYT’liye isteğe bağlı sigorta formülü! Kimlere yarıyor? Nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte tüm detaylar...

Yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak düzenleme için artık sayılı gün kaldı.

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EYT’liye isteğe bağlı sigorta formülü! Kimlere yarıyor? Nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte tüm detaylar...

8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanları kapsayan düzenlemenin detayları beklenirken, SSK'lılar 5000, Bağ-Kur'lular ve memurlar 7200-9000 prim günü tamamlama telaşına düştü.

EYT’liye isteğe bağlı sigorta formülü! Kimlere yarıyor? Nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte tüm detaylar...

Borçlanma, primleri tamamlamak için en kolay yol olarak görünüyor. Şartları uyanlar borçlanmayla toplu ödeme yaparak eksik primleri tamamlayabiliyor.

EYT’liye isteğe bağlı sigorta formülü! Kimlere yarıyor? Nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte tüm detaylar...

İhya da daha önce dondurulan hizmet süresi olan Bağ- Kur'lulara toplu ödemeyle eksik primleri tamamlama yolunu açıyor.

EYT’liye isteğe bağlı sigorta formülü! Kimlere yarıyor? Nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte tüm detaylar...

Bu iki yolla primlerini tamamlayamayanlara ise isteğe bağlı sigorta imkanı var.

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