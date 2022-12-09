EYT’liye isteğe bağlı sigorta formülü! Kimlere yarıyor? Nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte tüm detaylar...
Yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak düzenleme için artık sayılı gün kaldı. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanları kapsayan düzenlemenin detayları beklenirken, SSK'lılar 5000, Bağ-Kur'lular ve memurlar 7200-9000 prim günü tamamlama telaşına düştü. İşte milyonları ilgilendiren isteğe bağlı sigorta rehberi...
09.12.2022 06:53 - Son Güncelleme: 09.12.2022 06:53
8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanları kapsayan düzenlemenin detayları beklenirken, SSK'lılar 5000, Bağ-Kur'lular ve memurlar 7200-9000 prim günü tamamlama telaşına düştü.