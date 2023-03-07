TOKİ İZMİR KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! İzmir TOKİ 12.400 konut kura sonuçları sorgulama ekranı! Menemen, Seferihisar, Merkez... 2+1, 3+1 CANLI YAYIN!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kura çekimlerinin devam ettiğini duyurdu. Bakan Kurum, açıklamasında "İlk Evim İlk İş Yerim projemizde arsa kuralarımız Ankara ile yeniden başladı. Çarşamba günü de konut kuralarımıza kaldığımız yerden, İzmir ve Afyon ile devam edeceğiz. TOKİ'mizle sosyal konutlarımızı yapacak, afet konutlarımızı da hızla tamamlayacağız!" dedi. Peki TOKİ İzmir kura çekimi ne zaman, saat kaçta, canlı nasıl izlenir? İzmir TOKİ 12.400 konut kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır, isim listesi yayımlandı mı?