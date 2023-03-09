Tarım Kredi 7-14 Mart 2023 FİYAT LİSTESİ! Kooperatif Marketlerinde indirim haftası başladı! TKK sıvı yağ, çay, toz şeker, bulgur...Neler var neler!

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde indirim haftası başladı. Birbirinden indirimli ürünler müşterileri beklerken hangi ürünlerin indirime girdiği araştırılmaya başlandı. Bugünden itibaren 5 lt yumuşatıcı 49,90 TL, 2,7 lt çamaşır deterjanı 48,90 TL, beyaz ve renkliler için 9 tl toz deterjan 104.90 TL'ye satılıyor. Milyonlarca vatandaşın tercih ettiği marketlerin başında gelen Tarım Kredi zincir marketlerinde 14 Mart'a kadar geçerli olan tüm indirimlere haberimizde yer verdik. İşte 7-14 Mart 2023 aktüel ürünler kataloğu listesi.