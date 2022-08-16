TOKİ İstanbul 2+1, 3+1 konut satışları bugün yarın başlıyor! 451.787,27 TL'lik daireler aylık 2.258,94 lira! 45 bin birikmişiniz varsa yeter
TOKİ başvuruları başlıyor. İstanbul dahil Düzce, Elazığ, Gaziantep toplam 29 ilde 2+1, 3+1 odalı konutlar satışa çıkıyor. Daireler açık arttırma yöntemi ile satılacak. Bazı illerde açık arttırmanın yanı sıra kura ile de satış gerçekleştirilecek. Brüt m2 86,97, Net m2 66,38 2+1 daire 45.178,73 peşinatla satılıyor. 2.258,94 lira taksit ödemesi talep ediliyor. Ev almak isteyen, kıyıda köşede 45 bin TL'si olan 180 ay vadeden yararlanabilecek. 451.787,27 TL'lik daireler vatandaşı bekliyor. Başvurular 22 Ağustos'ta başlıyor. İşte detaylar...
Düğünü olanlar, ev almak, evini değiştirmek isteyenler dikkat! TOKİ dar ve orta gelir grubundakiler için duyuru yaptı. Açık arttırma ve kura ile uygun fiyata ev satışları yapılacak. Megakent İstanbul olmak üzere onlarca ilde başlatılan proje kapsamında 2+1, 3+1 daireler 460 bin, 464 bin, 513 bin, 643 bin TL'ye satılıyor. İl il projelerin detayları açıklandı. Peki hangi ilde konutlar ne kadara satılacak? İşte yanıtı...
Kira fiyatlarındaki fahiş artış, bankaların yüksek faiz oranları vatandaşın ev alma hayalinin önüne geçiyor. TOKİ bu noktada vatandaşa düşük taksit oranı ve yüksek vade ile ev alma fırsatı sunuyor.
SİZ NEREDE EV ALMAK İSTERSENİZ TOKİ ORADA!
Gençler, emekliler, çalışanlar milyonlarca kişi TOKİ'nin konut satışlarından yararlanabiliyor. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada gençlere özel kontenjan ayrılacağını duyurmuştu. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olacak kampanya için hazırlıklar tam gaz sürüyor.
GENÇLER İÇİN KOTA BELİRLENECEK
TOKİ'nin daha önce yaptığı sosyal konut projelerini içeren kampanyalarda evi olmayan emeklilere de ayrı kota oluşturulmuştu. Yeni projede ise dar gelirliler, emekliler, şehit ve gazi yakınları yanı sıra gençler ve yeni evlenecekler de ayrı kota içinde değerlendirilecek.