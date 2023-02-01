TOKİ İLK EVİM ARSA KURA CANLI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Bitlis, Bilecik, Kırıkkale, Bayburt, Yozgat Müstakil TOKİ arsa kura sonuçları İSİM LİSTESİ! İl il asil-yedek tablosu...

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde yer alan 1 milyon konut arsası kura çekimleri bugünden itibaren başlıyor. Projenin 1. etabında 13 il için kuralar çekilecek. Bugün Bitlis, Bilecik, Kırıkkale, Bayburt, Yozgat illeri için hak sahipleri belirleniyor. İşte il il TOKİ Arsa kura çekiliş sonuçları!