TOKİ İLK EVİM ARSA KURA CANLI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Bitlis, Bilecik, Kırıkkale, Bayburt, Yozgat Müstakil TOKİ arsa kura sonuçları İSİM LİSTESİ! İl il asil-yedek tablosu...
TOKİ İlk Evim Arsa projesi için kuralar bugünden itibaren başlıyor. Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim projemizle 85 günde 71 ilimizde 182 bin 599 yuvamızın sahibini belirledik. Şimdi sırada arsalarımız var. Alt yapısı hazır 1 milyon arsamızın kuralarını çekmeye yarın (1 Şubat) başlıyoruz. Hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi. Bugün yapılacak arsa kura çekimlerinde; Bitlis, Bilecik, Kırıkkale, Bayburt, Yozgat illeri için hak sahipleri belli olacak. İşte TOKİ arsa kura sonuçları...
01.02.2023 09:34 - Son Güncelleme: 01.02.2023 09:34
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde yer alan 1 milyon konut arsası kura çekimleri bugünden itibaren başlıyor. Projenin 1. etabında 13 il için kuralar çekilecek. Bugün Bitlis, Bilecik, Kırıkkale, Bayburt, Yozgat illeri için hak sahipleri belirleniyor. İşte il il TOKİ Arsa kura çekiliş sonuçları!
TOKİ arsa kura çekimi 2023 takvimi tarihlerin belli olmasının ardından gündemde yer almaya başladı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarihin en büyük sosyal konut hamlesi 'ilk Evim İlk İş Yerim' projesi kapsamında TOKİ arsa kura çekimi tarihleri belli olmaya başladı.
İŞTE İL İL CANLI KURA SONUÇLARI;