TOKİ Çanakkale KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Çanakkale 1.290 konut TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ! 2+1 3+1 Merkez, Biga, Gökçeada, Gelibolu, Ezine, Ayvacık...

TOKİ kura çekimleri Çanakkale ilinde devam ediyor. TOKİ Çanakkale'de Merkez, Biga, Gökçeada, Gelibolu, Ezine, Ayvacık ilçelerinde hak sahibi belirlenecek. İşte kura sonuçları sorgulama ve isim listeleri haberimizde...