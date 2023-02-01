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Haberler Ekonomi TOKİ Çanakkale KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Çanakkale 1.290 konut TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ! 2+1 3+1 Merkez, Biga, Gökçeada, Gelibolu, Ezine, Ayvacık...

TOKİ Çanakkale KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Çanakkale 1.290 konut TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ! 2+1 3+1 Merkez, Biga, Gökçeada, Gelibolu, Ezine, Ayvacık...

TOKİ sosyal konut kuraları Şubat ayında da devam ediyor. Bugün Çanakkale ili 1.290 konut için kura çekimi yapılacak. Merkez, Biga, Gökçeada, Gelibolu, Ezine, Ayvacık ilçeleri için hak sahipleri belirlenecek. Peki, TOKİ Çanakkale kura sonuçları açıklandı mı? İşte Çanakkale 1.290 konut TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ!

takvim.com.tr
01.02.2023 09:15 - Son Güncelleme: 01.02.2023 09:15
TOKİ Çanakkale KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Çanakkale 1.290 konut TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ! 2+1 3+1 Merkez, Biga, Gökçeada, Gelibolu, Ezine, Ayvacık...

TOKİ kura çekimleri Çanakkale ilinde devam ediyor. TOKİ Çanakkale'de Merkez, Biga, Gökçeada, Gelibolu, Ezine, Ayvacık ilçelerinde hak sahibi belirlenecek. İşte kura sonuçları sorgulama ve isim listeleri haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
TOKİ Çanakkale KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Çanakkale 1.290 konut TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ! 2+1 3+1 Merkez, Biga, Gökçeada, Gelibolu, Ezine, Ayvacık...

TOKİ ÇANAKKALE KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Çanakkale TOKİ 1.290 konut kurası çekilişi Merkez, Biga, Gökçeada, Gelibolu, Ezine, Ayvacık ilçeleri için 1 Şubat 2023 günü gerçekleştirilecek.

TOKİ Çanakkale KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Çanakkale 1.290 konut TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ! 2+1 3+1 Merkez, Biga, Gökçeada, Gelibolu, Ezine, Ayvacık...

TOKİ ÇANAKKALE KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ
Çanakkale TOKİ kura çekilişi ilçe ilçe şu tarihlerde yapılacak.

MERKEZ – 1 Şubat – Saat: 10:00

BİGA – 1 Şubat – Saat: 10:00

GÖKÇEADA – 1 Şubat – Saat: 10:00

TOKİ Çanakkale KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Çanakkale 1.290 konut TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ! 2+1 3+1 Merkez, Biga, Gökçeada, Gelibolu, Ezine, Ayvacık...

GELİBOLU – 1 Şubat - Saat: 10:00

EZİNE – 1 Şubat - Saat: 10:00

AYVACIK – 1 Şubat - Saat: 10:00

TOKİ Çanakkale KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Çanakkale 1.290 konut TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ! 2+1 3+1 Merkez, Biga, Gökçeada, Gelibolu, Ezine, Ayvacık...

ÇANAKKALE TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA

Aşağıda bulunan linkle kura sonucunuzu sorgulayabilirsiniz.

TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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