TOKİ Çanakkale KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Çanakkale 1.290 konut TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ! 2+1 3+1 Merkez, Biga, Gökçeada, Gelibolu, Ezine, Ayvacık...
TOKİ sosyal konut kuraları Şubat ayında da devam ediyor. Bugün Çanakkale ili 1.290 konut için kura çekimi yapılacak. Merkez, Biga, Gökçeada, Gelibolu, Ezine, Ayvacık ilçeleri için hak sahipleri belirlenecek. Peki, TOKİ Çanakkale kura sonuçları açıklandı mı? İşte Çanakkale 1.290 konut TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ!
01.02.2023 09:15 - Son Güncelleme: 01.02.2023 09:15
TOKİ ÇANAKKALE KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ
Çanakkale TOKİ kura çekilişi ilçe ilçe şu tarihlerde yapılacak.
MERKEZ – 1 Şubat – Saat: 10:00
BİGA – 1 Şubat – Saat: 10:00
GÖKÇEADA – 1 Şubat – Saat: 10:00
ÇANAKKALE TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA
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