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Haberler Ekonomi TOKİ MANİSA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Manisa 4.094 konut TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ! 2+1 3+1 Şehzadeşer, Yunus Emre, Akhisar, Kula, Salihli, Alaşehir, Soma...

TOKİ MANİSA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Manisa 4.094 konut TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ! 2+1 3+1 Şehzadeşer, Yunus Emre, Akhisar, Kula, Salihli, Alaşehir, Soma...

TOKİ Sosyal konut kuraları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün yapılacak kura çekiminde Manisa ili için sonuçlar belli olacak. 1 Şubat itibarıyla başlayacak TOKİ Manisa kurası Şehzadeşer, Yunus Emre, Akhisar, Kula, Salihli, Alaşehir, Soma, Saruhanlı, Gördes, Demirci, Kırkağaç, Ahmetli ilçeleri için çekilecek. Peki, TOKİ Manisa kura sonuçları açıklandı mı? İşte isim listesi ve sonuçları...

takvim.com.tr
01.02.2023 10:07 - Son Güncelleme: 01.02.2023 10:07
TOKİ MANİSA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Manisa 4.094 konut TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ! 2+1 3+1 Şehzadeşer, Yunus Emre, Akhisar, Kula, Salihli, Alaşehir, Soma...

TOKİ kura çekimi sonuçları Manisa ili için belli oluyor. Bugün Manisa'da 4.094 konut kura çekimi start verecek. Kura çekimleri 3 Şubat'ta son bulacak. İşte TOKİ Manisa kura sonuçları ve isim listesi sorgulama...

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TOKİ MANİSA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Manisa 4.094 konut TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ! 2+1 3+1 Şehzadeşer, Yunus Emre, Akhisar, Kula, Salihli, Alaşehir, Soma...

ŞUBAT AYI KURA TAKVİMİ MANİSA İLE BAŞLIYOR!

1 Şubat itibarıyla başlayacak TOKİ Manisa kurası Şehzadeşer, Yunus Emre, Akhisar, Kula, Salihli, Alaşehir, Soma, Saruhanlı, Gördes, Demirci, Kırkağaç, Ahmetli ilçeleri için çekilecek.

TOKİ MANİSA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Manisa 4.094 konut TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ! 2+1 3+1 Şehzadeşer, Yunus Emre, Akhisar, Kula, Salihli, Alaşehir, Soma...

Canlı yayın Youtube üzerinden takip ediliyor:

TOKİ MANİSA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Manisa 4.094 konut TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ! 2+1 3+1 Şehzadeşer, Yunus Emre, Akhisar, Kula, Salihli, Alaşehir, Soma...

TOKİ MANİSA KURASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manisa TOKİ kura çekimi 1-3 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Her gün sabah saat 10.00'da başlayan kura çekimi canlı takip edilecek.

Kuralar Millet Çarşısı Konferans Salonu'nda çekilecek.

TOKİ MANİSA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Manisa 4.094 konut TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ! 2+1 3+1 Şehzadeşer, Yunus Emre, Akhisar, Kula, Salihli, Alaşehir, Soma...

1 Şubat Çarşamba: Şehzadeler

2 Şubat Perşembe: Yunus Emre, Akhisar, Kula, Salihli Durasıllı

3 Şubat Cuma: Alaşehir, Soma, Saruhanlı, Gördes, Demirci, Kırkağaç, Ahmetli

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