TOKİ MANİSA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Manisa 4.094 konut TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ! 2+1 3+1 Şehzadeşer, Yunus Emre, Akhisar, Kula, Salihli, Alaşehir, Soma...
TOKİ Sosyal konut kuraları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün yapılacak kura çekiminde Manisa ili için sonuçlar belli olacak. 1 Şubat itibarıyla başlayacak TOKİ Manisa kurası Şehzadeşer, Yunus Emre, Akhisar, Kula, Salihli, Alaşehir, Soma, Saruhanlı, Gördes, Demirci, Kırkağaç, Ahmetli ilçeleri için çekilecek. Peki, TOKİ Manisa kura sonuçları açıklandı mı? İşte isim listesi ve sonuçları...
01.02.2023 10:07 - Son Güncelleme: 01.02.2023 10:07