TOKİ HATAY KURA TARİHİ 2022 | TOKİ Hatay 2+1, 3+1 kura çekimi ne zaman? 1.100 konut kura sonuçları İSİM LİSTESİ açıklandı mı? İskenderun, Antakya, Reyhanlı...

Cumhruiyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ tarafında 81 ilde binlerce konut inşa edilecek. Kura takvimine göre tüm illerde tek tek kura çekimi gerçekleştiriliyor. Bu noktada Hatay'da yaşayan vatandaşlar kendi illerinde inşa edilecek 1.100 konut için kura çekiminin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki TOKİ Hatay 2+1, 3+1 kura çekimi ne zaman? 1.100 konut kura sonuçları İSİM LİSTESİ açıklandı mı? İskenderun, Antakya, Reyhanlı...