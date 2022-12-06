TOKİ HATAY KURA TARİHİ 2022 | TOKİ Hatay 2+1, 3+1 kura çekimi ne zaman? 1.100 konut kura sonuçları İSİM LİSTESİ açıklandı mı? İskenderun, Antakya, Reyhanlı...
TOKİ Hatay kura çekim tarihi ve sonuçlarına göre isim listesi gündemde yer alıyor. Hatay'ın Dörtyol, Altınözü, Erzin, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Merkez, Payas, Reyhanlı ilçelerinde toplamda 1.100 konut inşa edilecek. Peki TOKİ Hatay 2+1, 3+1 kura çekimi ne zaman? 1.100 konut kura sonuçları İSİM LİSTESİ açıklandı mı? İşte detaylar...
Cumhruiyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ tarafında 81 ilde binlerce konut inşa edilecek. Kura takvimine göre tüm illerde tek tek kura çekimi gerçekleştiriliyor. Bu noktada Hatay'da yaşayan vatandaşlar kendi illerinde inşa edilecek 1.100 konut için kura çekiminin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki TOKİ Hatay 2+1, 3+1 kura çekimi ne zaman? 1.100 konut kura sonuçları İSİM LİSTESİ açıklandı mı? İskenderun, Antakya, Reyhanlı...
TOKİ HATAY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN 2022?
Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan açıklamada 250 bin sosyal konut projesi kapsamında Hatay'da yapılacak 1100 konut için 14 Eylül-31 Ekim arasında 26 bin 275 başvuru alındığı, hak sahibi belirleme kurasının henüz çekilmediği belirtildi.
Öte yandan TOKİ, Hatay kura çekimi iddialarına yönelik açıklama yayınladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresinin (TOKİ) "İlk Evim, İlk İşyerim" toplu konut projesi çerçevesinde, Hatay Merkez'de inşa edilecek bin 100 konut için basında çıkan iddialara ilişkin yapılan açıklamada, "TOKİ'den Suriyelilere ev. Türklere çıkmayan evler Suriyelilere çıktı." başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Duyuruda Hatay TOKİ kura çekiminin de ocak ayında yapılacağı vurgulandı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişilere idaremiz projelerinden konut satışı yapılmamaktadır. Hatay merkez 1100 konut projesi için hak sahibi belirleme kura çekiminin 2 Ocak 2023'te yapılması planlanmaktadır.
Sorumlu yayıncılık ilkeleri göz ardı edilerek, hiçbir araştırma yapılmadan ve idaremizden bilgi almaya gerek duyulmadan yapılan Haber, TOKİ'nin kamuoyundaki olumlu algısını zedelemeyi amaçlayan, gerçeklerle uyuşmayan bilgilere dayalı, art niyetli girişimdir. Kamuoyunun, bu tür asılsız haberler itibar etmemeleri, önemle duyurulur."