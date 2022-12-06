Üzerine kayıtlı tapu olanlar dikkat! e-Devlet’ten bu işlemi mutlaka yapın! Dolandırıcılığa karşı yeni önlem

İşte bu tip dolandırıcılıkların önüne geçebilmek için mülk sahiplerinin alabileceği 'çok kolay' önlemler de var. e-Devlet'e girip, telefon numaranızı tapu işlemleri için kaydederek masrafsız ve kolayca ciddi bir önlem alabilirsiniz dolandırıcılara karşı.