Üzerine kayıtlı tapu olanlar dikkat! e-Devlet'ten bu işlemi mutlaka yapın! Dolandırıcılığa karşı yeni önlem
Son dönemde artan tapu dolandırıcılığı vakalarına karşı e-Devlet üzerinden önlem almak mümkün. Üzerine ev, arsa, tarla gibi taşınmazlar olan mülk sahiplerinin kimlik bilgilerini ele geçiren dolandırıcılar, bu malları sahibinden habersiz şekilde devredip, satabiliyor. e-Devlet üzerinden sadece bir dakikada yapılacak bir işlemle bu devirlere karşı önlem alınabiliyor. İşte detaylar...
06.12.2022 09:51 - Son Güncelleme: 06.12.2022 09:51
Dolandırıcıların göz koyduğu varlıklardan birisi de vatandaşın tapuda kayıtlı gayrimenkulleri. Ev, arsa, arazi gibi taşınmazlar kimi zaman mülk sahibinin haberi olmadan da el değiştirebiliyor. Sahte kimlik, sahte vekâlet belgesi kullanılarak mal sahibinden habersiz devir işlemi yapılabiliyor.
Tapuda adınıza kayıtlı gayrimenkullere ilişkin satış veya devir gibi bir işlem yapıldığında telefonunuza kısa mesajla (SMS) bilgi geliyor. "Şu il, şu ilçede, şu ada, şu parseldeki taşınmazınıza ilişkin tapuda devir işlemi başlatılmıştır" şeklinde haberdar oluyorsunuz.