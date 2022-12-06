Mazot ve Gübre desteği YATTI MI? Mazot ve Gübre desteği Aralık ayı İL İL ÖDEME TAKVİMİ 2022!

PAMUK VE AYÇİÇEK MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR OLDU?

Pamuk üreticilerinin mazot gübre desteği ödemeleri ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Şanlıurfa'da toplu açılış töreninde çiftçi ve üreticilere yönelik müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan pamuk üreticilerinin mazot ve gübre desteğini dekarda 76 liradan yüzde 257 artışla yükseltildiğini duyurdu. Ayçiçekte de dekar başına fark ödemesi arttı. Peki, pamuk üreticilerinin mazot gübre desteği ne kadar, kaç TL oldu? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.