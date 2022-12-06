Mazot ve Gübre desteği YATTI MI? Mazot ve Gübre desteği Aralık ayı İL İL ÖDEME TAKVİMİ 2022!
Mazot ve gübre desteği ödemelerinin yatırılacağı tarih binlerce vatandaş tarafınca dört gözle beklenen mevzular içinde yer ediniyor. Peki, Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? 2022 gübre mazot desteği ödeme tarihleri belli oldu mu? İşte konu hakkında detaylı bilgiler...
Mazot gübre parası hakkında arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Üretim yapan çiftçiler her ay binlerce lira ödemelerden faydalanabiliyor. Devlet desteğinden faydalanmak isteyenler vatandaşlar mazot gübre desteği yattı mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, Mazot ve Gübre desteği YATTI MI? Mazot ve Gübre desteği Aralık ayı il il ödeme takvimi belli oldu mu? İşte merak edilenler!
ARALIK AYI MAZOT GÜBRE DETEĞİ YATTI MI?
Henüz Aralık ayında mazot ve gübre desteği ödemelerine ilişkin tarih bilgisi gelmedi. Yapılan son açıklamayla birlikte ödemelerin bu ay içinde yapılması bekleniyor.
PAMUK VE AYÇİÇEK MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR OLDU?
Pamuk üreticilerinin mazot gübre desteği ödemeleri ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Şanlıurfa'da toplu açılış töreninde çiftçi ve üreticilere yönelik müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan pamuk üreticilerinin mazot ve gübre desteğini dekarda 76 liradan yüzde 257 artışla yükseltildiğini duyurdu. Ayçiçekte de dekar başına fark ödemesi arttı. Peki, pamuk üreticilerinin mazot gübre desteği ne kadar, kaç TL oldu? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
Pamuk ve ayçiçeği 2023 mazot gübre destek ödemesiyle ilgili son dakika gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Burada yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ayçiçekte dekar başına 37 liradan 109 liraya, fark ödemesini 70 kuruş seviyesine yükseltiyoruz. Ayçiçekteki toplam destek kilogramda 1 lira 11 kuruşu buluyor. " dedi.
PAMUK VE AYÇİÇEK MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR OLDU?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar şöyle;
"Bugün bir müjde de pamuk ve ayçiçeği üreticilerine verelim. Pamuk üreticilerimizin mazot ve gübreye desteğini arttırdık. Pamuk desteğini dekarda 76 liradan yüzde 257 artışla 271 liraya çıkarıyoruz. Küresel fiyatlarındaki gelişmeleri dikkate alarak pamuk üreticilerimize kilogram başına düşen fark ödenmesi desteğini 1 TL 10 kuruştan 1 TL 60 kuruşa yükseltiyoruz. Böylece kütlü pamukta toptan destekleme tutarımız kilogramda 2 TL 14 kuruşa, dekar başına da bin 71 liraya ulaşıyor.