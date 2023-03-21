TOKİ genç, emekli, engelli, şehit yakını, terör malulü, gazi, diğer (normal) kazananlar... TOKİ TUZLA EMEKLİ, GENÇ kontenjan kura sonuçları isim listesi PDF!

TOKİ TUZLA BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER- KAZANANLAR İSİM LİSTESİ PDF! İstanbul'da TOKİ kuraları devam ediyor. 16-29 Mart 2023 tarihleri arasında Tuzla kuraları çekilecek. 1+1, 2+1, 3+1 daireler için başvuru yapanlar internet arama motorlarında genç, emekli, engelli, şehit yakını, terör malulü, gazi, diğer (normal) kura sonuçları isim listelerini araştırıyor. İşte TOKİ Tuzla genç, emekli, engelli, kontenjan kura sonuçları isim listesi PDF ve kura sonucu sorgulama ekranı e-Devlet.