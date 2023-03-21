TOKİ genç, emekli, engelli, şehit yakını, terör malulü, gazi, diğer (normal) kazananlar... TOKİ TUZLA EMEKLİ, GENÇ kontenjan kura sonuçları isim listesi PDF!
TOKİ Tuzla emekli, genç, engelli, şehit yakını, terör malulü, gazi, diğer (normal) başvurusu kabul edilenler, kura sonuçları isim listeleri gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. Megakent İstanbul'da ev sahibi olmak isteyenler dört gözle kura sonuçlarını bekliyor. İsim listeleri noter huzurunda gerçekleştirilen ve canlı yayınlanan kura çekimi sırasında tek tek belli oluyor. Vatandaşlar isimlerinin kurada çıkıp çıkmadığını sorgulama yapabilir. Peki TOKİ Tuzla 1+1, 2+1, 3+1 genç, emekli, engelli, şehit yakını, terör malulü, gazi, diğer (normal) kura sonuçlarına nasıl bakılır? İşte isim listesi sorgulama ekranı.
TOKİ TUZLA BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER- KAZANANLAR İSİM LİSTESİ PDF! İstanbul'da TOKİ kuraları devam ediyor. 16-29 Mart 2023 tarihleri arasında Tuzla kuraları çekilecek. 1+1, 2+1, 3+1 daireler için başvuru yapanlar internet arama motorlarında genç, emekli, engelli, şehit yakını, terör malulü, gazi, diğer (normal) kura sonuçları isim listelerini araştırıyor. İşte TOKİ Tuzla genç, emekli, engelli, kontenjan kura sonuçları isim listesi PDF ve kura sonucu sorgulama ekranı e-Devlet.
Çekilişler 16 Mart 2023 tarihinde saat 10.00'da başladı, 29 Mart'a kadar devam edecek. İlk günlerdeki kuralarda emekli ve engelli kategorilerinde çekimler yapıldı, önümüzdeki günlerde genç ile diğer kategorilerinde kuralar sürecek.
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