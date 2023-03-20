Brent petrol 70,7 dolar, AKARYAKITA ZAM! Litresi 20 TL’nin üzerine çıktı! Son dakika 20 Mart 2023 benzin, motorin, LPG fiyatları! Opet, BP, Shell...

20 MART 2023 AKARYAKIT FİYAT LİSTESİ! Son dakika 80 kuruşluk zam yapılması bekleniyor. Akaryakıt fiyatları güncellenecek. Benzin ve motorin fiyatları brent petrol tarafındaki gelişmelerle yön bulunuyor. 17 Mart'ta motorine 0,71 TL'lik indirimin ardından 18 Mart'ta yine motorine 1,34 TL'lik 2. bir indirim gelmişti. Son indirimle birlikte motorinin fiyatı benzin fiyatının altına düşmüş oldu. Ancak bu kez motorin fiyatlarına zam geliyor. Peki benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte Opet, BP, Shell akaryakıt fiyatları...