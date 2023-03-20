Brent petrol 70,7 dolar, AKARYAKITA ZAM! Litresi 20 TL'nin üzerine çıktı! Son dakika 20 Mart 2023 benzin, motorin, LPG fiyatları! Opet, BP, Shell...
Brent tipi ham petrolün varil fiyatı bugün (20 Mart 2023) saat 14:38 itibariyle yüzde 2,4 azalışla 70,7 dolardan işlem görüyor. Brent petroldeki son günlerde yaşanan düşüş akaryakıt fiyatlarında da indirimi beraberinde getirdi. Son olarak motorin grubunda 1 lira 34 kuruş indirim uygulandı. Gözler yeni indirim haberlerindeyken zam duyurusu yapıldı. Son dakika haberine göre akaryakıta zam geliyor. İşte 20 Mart 2023 akaryakıt fiyatları! Benzin, motorin LPG: İstanbul, Ankara, İzmir! Shell, BP, Aytemiz...
20 MART 2023 AKARYAKIT FİYAT LİSTESİ! Son dakika 80 kuruşluk zam yapılması bekleniyor. Akaryakıt fiyatları güncellenecek. Benzin ve motorin fiyatları brent petrol tarafındaki gelişmelerle yön bulunuyor. 17 Mart'ta motorine 0,71 TL'lik indirimin ardından 18 Mart'ta yine motorine 1,34 TL'lik 2. bir indirim gelmişti. Son indirimle birlikte motorinin fiyatı benzin fiyatının altına düşmüş oldu. Ancak bu kez motorin fiyatlarına zam geliyor. Peki benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte Opet, BP, Shell akaryakıt fiyatları...
BRENT PETROL SON DURUM
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 2,4 azalışla 70,7 dolardan işlem görüyor.
Fiyatlardaki düşüşte, küresel bankacılık sektöründeki gelişmelerin petrol talebini olumsuz etkileyeceği endişeleri ve çarşamba günkü ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı öncesi artan belirsizlikler etkili oldu.
ABD'de başlayıp Avrupa'ya sıçrayan bankacılık krizine ilişkin piyasalardaki endişeleri hafifletmek için alınan önlemlere rağmen petrol fiyatlarının aşağı yönlü seyri devam ediyor. Dün İsviçre'nin en büyük bankası UBS'nin, kriz yaşayan Credit Suisse'i 3 milyar İsviçre frangına (3,3 milyar dolar) satın alacağı duyuruldu.
ABD, Kanada, İngiltere, Japonya, Avrupa ve İsviçre merkez bankaları da ABD doları swap hattı operasyonlarının sıklığını artırma kararı aldı.
Fed'in çarşamba günü açıklanacak para politikası kararlarına ilişkin belirsizlik de fiyatların düşüşünü destekliyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın yüzde 40 ihtimalle faiz artırmayacağı, yüzde 60 ihtimalle de 25 baz puanlık faiz artışına gideceği öngörülüyor.
Arz tarafında ise piyasalarda, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun gelecek dönem üretim politikalarına yönelik 3 Nisan'da gerçekleştirileceği toplantı izlenecek.
OPEC+ ülkeleri Ekim 2022'deki grup toplantısında, 2023'ün sonuna kadar günlük petrol üretimlerinde 2 milyon varil kesintiye gitme karar almıştı.
Brent petrolde teknik olarak 71,45 ile 71,77 dolar aralığının direnç, 71,13 ile 70,81 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.