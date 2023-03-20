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Haberler Ekonomi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yayınladı: Kentsel dönüşüm kredisi ile ilgili merak edilen 10 soru, 10 cevap!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yayınladı: Kentsel dönüşüm kredisi ile ilgili merak edilen 10 soru, 10 cevap!

Geçtiğimiz günlerde kentsel dönüşümü teşvik etmek amacıyla uygun koşullarda yeni kredi paketleri devreye alınmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "10 Soruda Kentsel Dönüşüm Kredisi" soru ve cevaplarını yayımladı. Peki, başvuru için süre kısıtlaması olacak mı? Kaç yıl vade yapılacak? Devlet desteği ne olacak? İşte kentsel dönüşümde merak edilenler...

20.03.2023 12:12 - Son Güncelleme: 20.03.2023 12:16
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yayınladı: İşte kentsel dönüşüm kredisi ile ilgili 10 soru, 10 cevap!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, daha önce devreye alınan desteklere ilave olarak şimdi de riskli alanlarda yer alan ya da kendisi riskli olan yapıların kentsel dönüşümüne ilişkin destekler sağlanarak dönüşümün hızlandırılması ve muhtemel doğal afetlere karşı daha hazırlıklı olunması amaçlanan yeni destek paketini 17 Mart'ta açıklamıştı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yayınladı: İşte kentsel dönüşüm kredisi ile ilgili 10 soru, 10 cevap!

Bakanlık yaptığı açıklamanın ardından merak edilen "10 Soruda Kentsel Dönüşüm Kredisi" başlığı altında en çok sorulan sorular ve yanıtlarını resmî sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yayınladı: İşte kentsel dönüşüm kredisi ile ilgili 10 soru, 10 cevap!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca, 17 Mart'ta açıklanan kentsel dönüşüm için maliklere, yüklenici ve konut üreticilerine yönelik hazırlanan destek paketleriyle ilgili merak edilen 10 soru ve cevabı, Bakanlığın resmî sosyal medya hesabından tek tek açıklamalı olarak anlatıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yayınladı: İşte kentsel dönüşüm kredisi ile ilgili 10 soru, 10 cevap!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde geçici ve kalıcı konutlarla ilgili inşa sürecini aralıksız yürütürken bir taraftan da eş zamanlı olarak kentsel dönüşüm programını sürdürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yayınladı: İşte kentsel dönüşüm kredisi ile ilgili 10 soru, 10 cevap!

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre yeni yapıların inşasına ve kentsel dönüşüme yönelik çalışmalar hızla sürdürülüyor ve bu kapsamda uygun finansman imkânları sağlanıyor.

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