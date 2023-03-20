Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yayınladı: Kentsel dönüşüm kredisi ile ilgili merak edilen 10 soru, 10 cevap!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, daha önce devreye alınan desteklere ilave olarak şimdi de riskli alanlarda yer alan ya da kendisi riskli olan yapıların kentsel dönüşümüne ilişkin destekler sağlanarak dönüşümün hızlandırılması ve muhtemel doğal afetlere karşı daha hazırlıklı olunması amaçlanan yeni destek paketini 17 Mart'ta açıklamıştı.