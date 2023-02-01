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Haberler Ekonomi EYT’liye prim formülü! Eksik primler nasıl tamamlanacak? İlave borçlanma... | Emeklilikte Yaşa Takılanlar için maraton başlıyor

EYT’liye prim formülü! Eksik primler nasıl tamamlanacak? İlave borçlanma... | Emeklilikte Yaşa Takılanlar için maraton başlıyor

Heyecanla beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi için Meclis süreci yarın başlarken, primi eksik olanlar da tamamlama telaşında. Prim günü yetmeyenler için borçlanma, ihya imkanının yanı sıra isteğe bağlı formülü de var. Peki, Eksik primler nasıl tamamlanacak? İlave borçlanma yapılabilir mi? İsteğe bağlı için ne ödenecek? Takvim.com.tr, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın konuya ilişkin merak ettiği detayları sizler için ele aldı.

takvim.com.tr
Özel haber
Çığıl Ön Yener
01.02.2023 06:56 - Son Güncelleme: 01.02.2023 06:56
EYT’liye prim formülü! Eksik primler nasıl tamamlanacak? İlave borçlanma... | Emeklilikte Yaşa Takılanlar için maraton başlıyor

5 milyonu aşkın kişiye emeklilik yolunu açan EYT düzenlemesinin Meclis maratonu yarın başlıyor. Düzenlemenin yasalaşmasıyla birlikte 1.7 milyon işçi, 89 bin esnaf ve 496 bin memur olmak üzere toplam 2.2 milyon kişi hemen emeklilik hakkı kazanacak.

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EYT’liye prim formülü! Eksik primler nasıl tamamlanacak? İlave borçlanma... | Emeklilikte Yaşa Takılanlar için maraton başlıyor

Şartları tamamlayanlar heyecanla teklifin yasalaşmasını beklerken, prim günü eksik olanlar da tamamlama telaşına düştü.

EYT’liye prim formülü! Eksik primler nasıl tamamlanacak? İlave borçlanma... | Emeklilikte Yaşa Takılanlar için maraton başlıyor

Eksik primler borçlanma, ihya ile tamamlanabilirken, bunlarla primi tamamlayamayanlar için ise isteğe bağlı sigorta formülü bulunuyor.

EYT’liye prim formülü! Eksik primler nasıl tamamlanacak? İlave borçlanma... | Emeklilikte Yaşa Takılanlar için maraton başlıyor

İşte merak edilen soruların yanıtları:

EYT’liye prim formülü! Eksik primler nasıl tamamlanacak? İlave borçlanma... | Emeklilikte Yaşa Takılanlar için maraton başlıyor

* Düzenleme için süreç nasıl ilerleyecek?
Düzenleme yarın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Önümüzdeki hafta salı ya da Çarşamba günü de TBMM Genel Kurulu'ndan geçmesi bekleniyor.

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