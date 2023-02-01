EYT’liye prim formülü! Eksik primler nasıl tamamlanacak? İlave borçlanma... | Emeklilikte Yaşa Takılanlar için maraton başlıyor

5 milyonu aşkın kişiye emeklilik yolunu açan EYT düzenlemesinin Meclis maratonu yarın başlıyor. Düzenlemenin yasalaşmasıyla birlikte 1.7 milyon işçi, 89 bin esnaf ve 496 bin memur olmak üzere toplam 2.2 milyon kişi hemen emeklilik hakkı kazanacak.