EYT’liye prim formülü! Eksik primler nasıl tamamlanacak? İlave borçlanma... | Emeklilikte Yaşa Takılanlar için maraton başlıyor
Heyecanla beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi için Meclis süreci yarın başlarken, primi eksik olanlar da tamamlama telaşında. Prim günü yetmeyenler için borçlanma, ihya imkanının yanı sıra isteğe bağlı formülü de var. Peki, Eksik primler nasıl tamamlanacak? İlave borçlanma yapılabilir mi? İsteğe bağlı için ne ödenecek? Takvim.com.tr, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın konuya ilişkin merak ettiği detayları sizler için ele aldı.
01.02.2023 06:56 - Son Güncelleme: 01.02.2023 06:56
5 milyonu aşkın kişiye emeklilik yolunu açan EYT düzenlemesinin Meclis maratonu yarın başlıyor. Düzenlemenin yasalaşmasıyla birlikte 1.7 milyon işçi, 89 bin esnaf ve 496 bin memur olmak üzere toplam 2.2 milyon kişi hemen emeklilik hakkı kazanacak.