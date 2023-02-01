Bitlis, Bilecik, Kırıkkale, Bayburt, Yozgat Müstakil TOKİ arsa kura sonuçları İSİM LİSTESİ! TOKİ İLK EVİM ARSA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! İl il asil-yedek tablosu...

TOKİ İlk Evim Arsa projesi için kuralar bugünden itibaren başlıyor. Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim projemizle 85 günde 71 ilimizde 182 bin 599 yuvamızın sahibini belirledik. Şimdi sırada arsalarımız var. Alt yapısı hazır 1 milyon arsamızın kuralarını çekmeye yarın (1 Şubat) başlıyoruz. Hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi. Bugün yapılacak arsa kura çekimlerinde; Bitlis, Bilecik, Kırıkkale, Bayburt, Yozgat illeri için hak sahipleri belli olacak. İşte TOKİ arsa kura sonuçları...