Haberler Ekonomi Videoları ÇANAKKALE TOKİ KURA SONUÇLARI 2023! Çanakkale 1.290 konut TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ! 2+1 3+1 Merkez, Biga, Gökçeada, Gelibolu, Ezine, Ayvacık...

ÇANAKKALE TOKİ KURA SONUÇLARI 2023! Çanakkale 1.290 konut TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ! 2+1 3+1 Merkez, Biga, Gökçeada, Gelibolu, Ezine, Ayvacık...

ÇANAKKALE TOKİ KURA SONUÇLARI 2023! Çanakkale 1.290 konut TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ! 2+1 3+1 Merkez, Biga, Gökçeada, Gelibolu, Ezine, Ayvacık...
01.02.2023 15:12

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ÇANAKKALE TOKİ KURA SONUÇLARI 2023... TOKİ sosyal konut kura çekimleri devam ediyor. Bugün Çanakkale ili 1.290 konut için kura çekimi yapıldı. Merkez, Biga, Gökçeada, Gelibolu, Ezine, Ayvacık ilçeleri için hak sahipleri belirlendi. Vatandaşlar arama motorlarında ''TOKİ Çanakkale kura sonuçları açıklandı mı?'' sorusunu aratıyor. İşte Çanakkale 1.290 konut TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ!

Ekonomi Videoları
TOKİ kura çekimleri Çanakkale ilinde devam ediyor. TOKİ Çanakkale'de Merkez, Biga, Gökçeada, Gelibolu, Ezine, Ayvacık ilçelerinde hak sahibi belirlenecek. İşte kura sonuçları sorgulama ve isim listeleri haberimizde...

TOKİ ÇANAKKALE KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Çanakkale TOKİ 1.290 konut kurası çekilişi Merkez, Biga, Gökçeada, Gelibolu, Ezine, Ayvacık ilçeleri için 1 Şubat 2023 günü gerçekleştirilecek.

TOKİ ÇANAKKALE KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ
Çanakkale TOKİ kura çekilişi ilçe ilçe şu tarihlerde yapılacak.

MERKEZ – 1 Şubat – Saat: 10:00

BİGA – 1 Şubat – Saat: 10:00

GÖKÇEADA – 1 Şubat – Saat: 10:00

GELİBOLU – 1 Şubat - Saat: 10:00

EZİNE – 1 Şubat - Saat: 10:00

AYVACIK – 1 Şubat - Saat: 10:00

ÇANAKKALE TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA

Aşağıda bulunan linkle kura sonucunuzu sorgulayabilirsiniz.

TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ ŞUBAT AYI ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ 2023

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) hayata geçirilen "İlk Evim Arsa" projesinin kura çekimleri ise bugün başlıyor. "İlk Evim Arsa" projesinin kura çekimleri ise bugün Bitlis'te başlayacak. "İlk Evim Arsa" projesi 1'inci etap TOKİ arsa kura çekimi 1-6 Şubat 2023 tarihleri arasında 13 ilde gerçekleştirilecek.

1 Şubat 2023: Bitlis Merkez Müstakil, Bilecik Merkez Müstakil, Kırıkkale Merkez Müstakil, Bayburt Merkez Müstakil, Yozgat Merkez Müstakil.

2 Şubat 2023: Burdur Merkez Müstakil, Siirt Merkez Müstakil, Kastamonu Merkez Müstakil, Muş Merkez Müstakil, Osmaniye Merkez Müstakil.

3 Şubat 2023: Mardin Merkez Müstakil, Niğde Merkez Müstakil.

6 Şubat 2023: Ankara Merkez Müstakil, Ankara Merkez Müşterek.

MÜSTAKİL ARSA : Yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 m² ile 500 m² arasında değişen, 1 adet en fazla Brüt 150,00 m² konut yapmaya müsait arsa.

MÜŞTEREK ARSA: Yüzölçümü değişiklik gösteren, plan yapılaşma koşullarına göre toplu yapı yapmaya müsait, birden fazla hissedarı olan arsa.

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